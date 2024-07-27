大雨持續 南投多條道路仍中斷

凱米暴雨導致溪頭往杉林溪的要道路基流失，路面只剩一半仍禁止通行。 （台電南投區處提供）

2024/07/27 05:30

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕凱米颱風暴雨造成南投縣多條道路中斷，信義鄉廿七日持續停班、停課，其中東埔聯外道又爆發土石流延誤搶通，雙龍部落聯外道路「天坑」尚未修復，投八十九線力行產業道路力行、紅香路段土石坍方，溪頭往杉林溪的投五十一線路基流失仍禁止通行，均積極搶修中。

東埔、雙龍部落 物資充足

信義鄉公所表示，東埔聯外道因山區雨勢不斷，使得野溪土石堆積形成「堰塞湖」，還有大量土石流到路面，為紓解水流土石堆積壓力，先開闢引道疏通，但也因此影響搶通進度，後續會待天氣穩定後，儘速搶通單線。

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雙龍部落聯外道則因路面「天坑」阻斷，昨機具已填土穩定路基，但因山區大雨持續，最快今日搶通單線；雙龍、地利往水里的台十六線民和路段，因大片土石崩坍，現只能改道走人倫聯絡道，至於受困的東埔、雙龍部落，物資都充足，生活暫時無虞。

公路局信義工務段說，台廿一線信義明德段的土石流，經搶修已供住戶通行，但因積水未退仍封閉，可改道走堤防道路，另台十六線民和段大片土石崩坍，預計要搶修到廿九日。

仁愛鄉部份，颱風造成投八十九線、投八十三線、八十五線部分路段崩塌阻斷，廬山溫泉區鋼便橋引道受損，經搶修投八十三線已搶通，廬山溫泉鋼便橋引道昨也修復，投八十九線則還在搶修，但可繞道慈峰聯絡道接台十四甲線翠峰段進出。

竹山別墅社區地基下陷 撤離53人

台大林管處所屬溪頭、鳳凰、下坪三處園區，廿七、廿八日休園整理，杉林溪園區則因投五十一線路基流失，道路中斷，休園至八月五日。

此外，竹山鎮德興巷有一處別墅社區，因擋土牆地基流失，導致門前通道下陷逾一公尺，公所巳撤離當地廿六戶、五十三人，後續將灌漿補強，避免災害擴大。

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