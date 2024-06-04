南投再爆狼師！ 20多年前猥褻女童 遭解聘永不錄用

南投傳出某國小主任20多年前猥褻女童，南投縣政府表示已遭解聘，永不錄用。（記者張協昇攝）

2024/06/04 17:47

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣再爆狼師！某國小主任遭控20多年前擔任教師時，在校內猥褻多名女童，被害人某次返校撞見這名主任仍有摟抱女童行為，挺身指控，另有名被害人也出面指控，學校性平委員會近日決議依性別平等教育法，對這名主任予以終身解聘、永不錄用。

據了解，這名國小主任遭指控20多年前，帶多名女童到學校特定空間觸摸身體，涉及「嚴重猥褻」，被害人某次返校撞見這名主任仍有摟抱女童行為，加上受到縣內劉姓國小校長期性騷擾、性侵害多名女學童遭揭露案啟發，去年7月向民進黨南投縣議員沈夙崢投訴，經轉介人本教育文教基金會協助，校方獲報組成性平委員會啟動調查，隨後也有另1名被害人出面指控，涉案主任雖否認並提出申復，惟經學校重啟調查，仍決議終身解聘、永不錄用。

沈夙崢表示，受害者與她同世代，雖國小時受害，迄今身心嚴重受創，訪談調查過程情緒起伏仍相當大，甚至表示直到現在都無法面對異性與親密關係，因此她也在第一時間，聯繫南投縣政府社會及勞動處協助追蹤輔導，並安排心理諮商。

沈夙崢說，遭指控猥褻女童的這名資深教職人員，雖長期猥褻女童，卻如同竹山劉姓校長，仍一路升遷，甚至在案件調查過程，因所在學校村子小，消息流竄迅速，還發生有人打電話，聯絡受害者家屬等狀況，令被害人難以承受，希望縣府重視性平案件調查的法制化及保密性。

對此，縣府教育處表示，該案校方獲報第一時間即進行調查，學校性平會也已決議將名主任終身解聘、永不錄用，由於目前性平調查程序仍在進行，縣府對於相關案情仍依規定保密處理，案件調查告一段落後將移送地檢署偵辦。

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