南投青年住宅4/1申購截止 縣府將說明申購情形

南投市文化路的青年住宅第一期興建45戶，其中3房型36戶，4房型9戶，售價約在680~900萬元之間。（記者張協昇攝）

2024/03/31 07:17

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣首批青年住宅，自今年1月29日公告讓售後，將於明天（4月1日）下午5時截止申購，南投縣政府近日將對外說明申購情形，包括符合資格的申購人數及後續辦理公開抽籤等程序，讓南投縣首批45戶青年住宅能在公平、公正及公開情況下，順利完成讓售。

位於南投市文化路的青年住宅第一期，興建45戶（包含優先保留戶5戶給社會經濟弱勢者及優秀運動員等），其中3房型36戶，含陽台約37坪，售價約680~750萬元之間；4房型9戶，含陽台約47坪，售價約800~900萬之間；停車位則約80~100萬之間，目前工程大致已完成，正在進行收尾階段。

南投縣政府建設處表示，在申購截止後，將對外對外說明申購情形，包括經審查後符合資格的申購人數及後續辦理公開抽籤、看屋、選屋、簽約、移轉及交屋等程序，最快6月抽籤。

據了解，縣府目前也正辦理文化路第二期青年住宅招標，並在草屯及竹山規劃興建第二批青年住宅，其中草屯青年住宅基地位於在草屯手工藝產業園區旁，用地面積約480坪，初步評估蓋2、3房型，共有約40~50戶，總經費約4.5億元；竹山青年住宅基地則位於大智路的竹夢親子公園附近，用地面積約1060坪，初步評估也是蓋搭2、3房型，約可蓋80~90戶，總經費約9.43億元。兩地青年住宅，都將逐年編列預算辦理。

南投首批青年住宅前工程大致已完成，正在進行收尾階段。（記者張協昇攝）

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