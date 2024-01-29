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入不敷出？ 日月潭「九蛙疊像」驚見8蛙露臉引關注

日月潭「九蛙疊像」驚見8蛙露出，連部分河床也可見泥土裸露，令外界擔憂水情是否又拉警報？（記者謝介裕攝）

日月潭「九蛙疊像」驚見8蛙露出，連部分河床也可見泥土裸露，令外界擔憂水情是否又拉警報？（記者謝介裕攝）

2024/01/29 13:13

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭水庫具有水情指標意義的「九蛙疊像」，從本月27日迄今（29）日，已連續3天蓄水量低於9成，不但部分河床出現裸露，還驚見8蛙浮出潭面，也是半年來蛙數露出最多的一次。水利署集集攔河堰管理中心說，目前正值一期稻作灌溉高峰期，日月潭水庫供水量已較上個月增加4倍，有時會處於「入不敷出」的狀態，呼籲大家要節約用水。

位於日月潭水庫下游的集集攔河堰，負責南投、彰化、雲林等3縣約10萬公頃面積的農作灌溉需求，以致近期「九蛙疊像」中出現8蛙露出潭面景象，也立即引發外界關注的目光。

水利署︰一期稻作供水增4倍是主因

水利署集集攔河堰管理中心嚴正表示，此次並非發電後的餘水存放在大觀、明潭等發電廠下池未抽回，而是因應一期稻作增加供水量，由去年12月底的每秒5噸（CMS）增至20噸（CMS），加上冬季乾枯期少雨的現狀，進水量往往少於供水量，才是日月潭水位下降、「九蛙疊像」中的青蛙一隻接一隻多達8隻浮出潭面的主因。

由於日月潭水庫係採「水」循環設計，雖然目前水位下降，致蓄水量已跌破9成，但有效蓄水量仍維持在1億餘萬立方公尺的水平，集集攔河堰管理中心強調，對於一期稻作所需灌溉用水，絕對供應無虞，不過，二期稻作方面，可得看看老天爺的臉色，若春雨能按正常節氣到來，且下了足夠的雨量便沒問題，反之，水情便可能拉警報，所以提醒民眾要先做好未雨綢繆的準備，而節約用水則是第一步，值得重視。

日月潭水庫因水位下降，致部分河床可見泥土裸露情形。（記者謝介裕攝）

日月潭水庫因水位下降，致部分河床可見泥土裸露情形。（記者謝介裕攝）

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