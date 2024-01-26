「尾牙」拜土地公 廖大乙提醒：記得備1物、說2個字

今天是農曆12月16日「尾牙」，民俗專家廖大乙建議可準備麻糬或餅乾、糖果，到常去的土地公廟，向土地公感謝，代表有始有終。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/26 11:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是農曆12月16日「尾牙」，很多人會拜土地公，民俗專家廖大乙指出，「頭牙」是向土地公祈求，「尾牙」則是答謝土地公一年的庇佑，記得要向祂說出「感謝」或「感恩」2字，尾牙也是另種「謝平安」，今天無法去拜土地公的人，則可面向陽光、雙手合十向天或信仰的神感謝。

民俗專家廖大乙表示，台灣的公司行號很重視「尾牙」，尾牙宴、尾牙餐會辦得很盛大，老闆利用「尾牙」活動犒賞員工一年的辛勞，感謝大家為公司打拚，「尾牙」背後的意義很暖心，就是表達感謝。

「尾牙」這天老闆會感謝員工，而平常有在拜土地公的朋友，「頭牙」或「土地公」生日會祈求土地公保佑達成心願，到了「尾牙」不要忘了「有始有終」，向經常膜拜或祈求的土地公表示謝意。

廖大乙說，今天可帶點伴手禮到常去的土地公廟拜拜，麻糬、餅乾、糖果，或是香蕉、鳳梨等水果皆可，燒香或雙手合十向土地公稟告這一年有什麼願望達成，有什麼事還未完成，承諾未來會加倍努力。

「記得有兩個字一定要說！要誠心跟土地公說感謝或感恩！」廖大乙強調，「尾牙」也是「謝平安」的一種形式，利用一年最後一個「做牙」的日子，答謝土地公整年的保佑。

如果感覺這一年不夠理想，或是有什麼願望沒有達成，也利用這個機會在土地公面前反省檢討，承諾來年會更加努力。若想希望土地公幫忙完成願望，擲筊請示一定要獲三允杯，才代表土地公允諾。

廖大乙也說，如果今天沒辦法去拜土地公或是沒有傳統宗教信仰，則可利用今天陽光露臉的好天氣，向著陽光雙手合十感謝天或自己信仰的神。

民俗專家廖大乙說，「尾牙」也是感恩日，拜土地公是另一種「謝平安」。（記者陳鳳麗攝）

「尾牙」拜土地公也可帶水果當伴手禮。（資料照）

沒有傳統宗教信仰或是沒有時間去拜土地公的人，廖大乙建議，可面向陽光雙手合十向天表達感謝。（記者陳鳳麗攝）

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