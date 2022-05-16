南投垃圾堆積20萬噸 林明溱：年底卸任前綠能中心一定發包

南投縣垃圾堆積已成頭痛問題，埔里鎮今年春節垃圾堆在埔里清潔隊辦公室旁，幾乎淹沒。（埔里鎮公所提供）

2022/05/16 14:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣垃圾運不出去，全縣堆積量已20萬噸，縣長林明溱今天在縣議會強調，要清除巨量堆積垃圾只有靠縣內自己興建綠能處理中心，保證今年底卸任前該中心一定發包，採BOT方式，縣府不用出錢，興建完成每天可處理200公噸的垃圾，只需要提供設置地點，目前有找到幾個地點，擬以抗爭性最小的適合地點為主，設置地點暫時保密。

南投縣垃圾堆積無法外運的問題嚴重，是南投縣議會定期會質詢重點，縣議員曾振炎、林芳伃等人，今天再度以「南投垃圾何去何從」大字報，要縣長林明溱、環保局長李易書提出解決辦法，否則再堆積下去，南投縣會被垃圾淹沒。

縣府環保局長李易書表示，因為2003年環保署下令各縣市停建大型焚化爐，南投縣無法興建焚化爐而得全部外運焚燒，而全縣13鄉鎮市每天產生的垃圾量為250公噸，每日清運到外縣市焚燒的只有150公噸，因此每日至少有100公噸堆置在縣內，數年下來累積數量才會如此可觀。

目前環保局對堆置垃圾的暫時處理方式，就是以歐洲最新分類方式，粗分為會產生臭味的生物性垃圾和無臭味的塑膠等類的垃垃圾，有味道的垃圾優先外運燒，無味的垃圾以打包機進行打包，打包起來的垃圾先堆置，將來等南投縣綠能中心興建好，就可以作為燃炓棒使用。

縣長林明溱則指出，南投縣在林宗男縣長時代，原選定集集鎮一個地點興建焚化爐，經民眾抗爭無法興建，後來環保署即下令各縣市不能再蓋焚化爐，而外運的垃圾量愈來愈燒，才會堆積如此巨量。而治本方法就是要縣內自建綠能中心，用先進的方式來處理垃圾。

林明溱說，綠能中心將採BOT方式興建，縣府不需要籌經費來建造，只需要找好設置的地點即可，而綠能中心設置地點有幾個腹案，最後會選定適合且抗爭最小的地點來興建，目前還不能曝光選定的地點，但無論如何，一定會在年底卸任前讓綠能中心發包。

綠能中心未來每日可處理垃圾200公噸，而縣府會全力推動垃圾確實分類和減量，像每日產生60噸的廚餘，就以補助民眾購買廚餘機來變成堆肥，減少廚餘數量。

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