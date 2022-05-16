單親4寶媽欠稅藏查封車 「違背查封標示效力罪」被判刑

單親4寶媽將查封車輛移走藏匿，遭判刑3月。（記者陳鳳麗攝）

2022/05/16 08:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小心！欠繳牌照稅汽車被查封，偷偷開走並藏起來付出的代價更大！南投縣單親養育4名小孩的女子，欠繳牌照稅、健保費，負責強制執行的行政執行署彰化分署，查封其汽車後由她自行保管，但她卻把車子開走並藏起來，行政執行署4度要求交出汽車未果，而移送法辦，南投地院法官近日審結該案，將單親媽以「違背查封標示效力罪」，判處有期徒刑3月，若易科罰金折合9萬元。

南投地院判決書指出，賴姓女子積欠汽車牌照稅、健保費等稅費，相關機關移送行政執行署彰化分署強制執行，彰化分署在2018年1月30日查封賴女的自小客車，在該車黏貼查封封條後，交由賴女保管，但她在2018年6月29日起至2019年1月31日間的某一天，將該車輛移置他處而隱匿，明顯違背查封效力。

行政執行署彰化分署分別在2020年1月6日、2月15日、7月16日發函請賴女交出車輛，並於2020年2月5日到賴女住所勘查車輛，並留執行通知書請守衛轉交賴女，但賴女至今仍未交付該車。

賴女在審理期間坦承犯行，但表示她是單親媽媽，月薪約3萬多元，1個人要養分別為15歲、8歲、9歲、2歲小孩，法官衡量她的經濟能力和負擔，因此判處有期徒刑3個月，諭知得易科罰金。

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