杉林溪「透明小精靈」大群聚 超美又夢幻

南投縣杉林溪森林生態渡假園區赫見雌蕊柱頭呈黃色的「阿里山水晶蘭」，令人驚艷。（記者謝介裕攝）

2022/05/16 07:16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣杉林溪森林生態渡假園區因梅雨到來，連日籠罩在陰雨綿綿之中，除了園區松瀧岩瀑布負離子的含量比平時多出20倍外，台灣杜鵑森林步道更驚見晶瑩剔透的「水晶蘭」，從地面腐朽的落葉堆或枯木旁中竄出，有的群聚數量更多達近百朵，十分罕見，美到令人又驚又喜又夢幻！

杉林溪森林生態渡假園區自然教育中心館長江華章說，「水晶蘭」不是蘭花，更不是草菇蕈類，而是屬於台灣原生種的杜鵑花科的一員，在台灣有「水晶蘭」與「阿里山水晶蘭」2種，前者水晶蘭外表白色透明中帶有淡淡的粉紅色，雌蕊柱頭部份呈藍紫色，花絲上有毛；後者阿里山水晶蘭則是雌蕊柱頭部份呈黃色，且花絲上沒有毛，但外界多半未細分，而是以「水晶蘭」統稱。

不過，有別於一般植物靠光合作用生存，「水晶蘭」因本身無葉綠素，無法自行光合作用，所以必須仰賴森林底層的「腐植質」獲得養分存活，分布於海拔500至3000公尺的森林內，常見於冷涼潮濕的原始針闊葉混合林落葉堆積深厚之處所，雖然從杉林溪、合歡山、阿里山迄雪山，都算是「水晶蘭」的棲地，但因嬌小玲瓏、晶瑩剔透的身影，隱藏在深山密林間，若未細心留意便可能與其擦身而過，所以外界才給予「透明小精靈」的封號。

前2年，因高溫少雨的天氣型態，一度連日月潭也傳出缺水危機，以致在杉林溪看到的水晶蘭群聚數量多半在10朵以下，如今拜梅雨之賜，陰濕的環境更適合其生長，致今年水晶蘭群聚數量倍增，多半20朵起跳，3、40朵的也比比皆是，甚至還出現近百朵大群聚的奇特景象，更讓人有種「數大便是美」的驚嘆。

江華章表示，這些「透明小精靈」主要分布在園區台灣杜鵑森林步道一帶，惟因植株十分嬌弱，稍有不慎便可能被誤踩而喪失生機，提醒前來踏青遊玩的民眾一定要小心，進而共同維護、愛惜水晶蘭美景及資源。

「阿里山水晶蘭」除了雌蕊柱頭呈現黃色外，另一個外觀特徵就是花絲沒有毛。（記者謝介裕攝）

台灣原生種植物「水晶蘭」雌蕊柱頭呈現藍紫色情形。（記者謝介裕攝）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區赫見「水晶蘭」，除雌蕊柱頭呈藍紫色外，另一個與「阿里山水晶蘭」的不同處，即是花絲有毛。（記者謝介裕攝）

梅雨到來，南投縣杉林溪森林生態渡假園區赫見成群水晶蘭蹤影，令人驚嘆連連。（記者謝介裕攝）

梅雨到來，南投縣杉林溪森林生態渡假園區赫見成群水晶蘭蹤影，令人驚艷。（記者謝介裕攝）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區環境教師吳雅詩就水晶蘭生態說明。（記者謝介裕攝）

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