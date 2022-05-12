煞風景枯樹移除了！日月潭開放10多條步道 條條不同特色賞景

日管處調派大型機具將危及民眾休閒安全的枯樹進行移除作業。（記者謝介裕攝）

2022/05/12 08:50

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭步道有10多條，除了搭纜車、坐船遊湖外，沿著步道遊賞日月潭山光水色，也是許多遊客的選擇，惟伊達邵、大竹湖、松柏崙及慈恩塔等4條步道，因工程施工因素，目前暫不對外開放，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）呼籲民眾遵守，避免意外發生。

日管處表示，目前在日月潭闢建的步道，計有涵碧步道、水社步道、內湖山步道、文武廟步道、松柏崙步道、大竹湖步道、水蛙頭步道、伊達邵步道、土亭仔步道、月潭步道、貓蘭山步道、後尖山步道、青龍山步道、水社大山步道等10多條步道，提供民眾探索日月潭之美。

其中，水蛙頭步道有2棵約3層樓高的路樹枯萎，危及民眾進出安全，日管處接獲通報後，也特別派員實地會勘，並在確定路樹已了無生機下，出動大型機具予以砍除，讓民眾遊憩安全有更好的保障。

此外，伊達邵至纜車站自行車道串聯工程，目前已如火如荼展開，整個長度約600公尺，預計年底完工，施工期間伊達邵步道往纜車站路段暫時封閉，非施工人員請勿進入工區，欲前往日月潭纜車站或水蛙頭的遊客，可改走往露營區斜坡方向之步道銜接至纜車站大門口。

至於大竹湖步道因配合水利署、台電等聯合辦理水庫清淤工程，即日起也暫停對外開放，而松柏崙步道則是因降雨導致步道損毀，目前也封閉進行修繕，另慈恩塔因園區及周邊步道改善工程，也進行交管措施，上述步道相關工程完工後，日管處會再對外公告開放的時間，施工期間造成民眾不便之處，也敬請見諒。

日管處說，園區每條步道各有特色，有時可近觀親水，有時可登高俯瞰，且健行難易度也不一，因此提醒遊客施工管制區域勿進外，其餘步道可依自己行程及體力狀況安排路線，漫步品味觀賞日月潭風光。

日月潭內湖山步道有蕨類圖像設計，讓民眾邊走邊認識步道周邊蕨類植物，多一分走讀教育意義。（記者謝介裕攝）

日月潭水蛙頭步道危及民眾休閒安全的枯樹已被砍除。（記者謝介裕攝）

日月潭伊達邵步道因施工部分路段封閉不對外開放情形。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法