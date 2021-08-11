家有小孩 民俗專家教你：七夕怎麼拜「床母」

七夕相傳也是床母的生日，民俗專家廖大乙建議，家有7歲以下兒童的朋友，七夕前3天到七夕後4天，都可準備一碗麻油雞拜床母。（記者陳鳳麗攝）

2021/08/11 07:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕七夕即將到來，除了情人表心意，家有7歲以下兒童，且近日常會無故「罵罵號」（大聲哭嚎）的家長，民俗專家廖大乙建議，把握七夕或前後幾天，準備1大碗麻油雞在孩子睡的床邊拜兒童守護神「床母」，請床母做主，要「好兄弟」、「好姊妹」不要來干擾小朋友，雙手合十敬拜，床母就會來保護小朋友。

民俗專家廖大乙表示，七夕不只情人慶祝表情意，對家有7歲以下兒童的民眾也是重要的節日，因為這天也是兒童守護神「床母」的生日，若孩子近日有受到驚嚇、無故「罵罵號」（大聲哭嚎）的情況，從七夕前3天一直到後4天，可以拜床母請其幫忙。而七夕前3後4天拜床母，另有台語諧音「前三後四驚著無代誌」之用意。

拜床母只要準備一碗麻油雞放在孩子的床邊即可，小男孩就把麻油雞放在床的左邊，小女孩就放床的右邊，切記不要放筷子。

廖大乙說，不放筷子是怕床母拿筷子打小朋友的屁股，而且拜床母時不燒香，雙手合十在心中默念「恭請床母做主，請好兄弟、好姊妹不要來干擾」，因為有些幼齡孩子較容易心神不寧而被「好兄弟」嚇到，才會大聲哭嚎，準備床母愛吃的料理，請其幫忙守護孩子，小朋友就不會再被干擾。

「拜床母時間不用太久，15到45分鐘即可！」，廖大乙說，拜完床母後，小朋友的父母可以摸孩子的頭三下並說「不用怕，床母來做主！」，拜過的麻油雞由父母分享食用。因為床母喜歡人家說好話，拜床母的這幾天，也請為人父母多說好話，不要吵架，以免讓床母不開心。

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