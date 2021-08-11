為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    家有小孩 民俗專家教你：七夕怎麼拜「床母」

    七夕相傳也是床母的生日，民俗專家廖大乙建議，家有7歲以下兒童的朋友，七夕前3天到七夕後4天，都可準備一碗麻油雞拜床母。（記者陳鳳麗攝）

    七夕相傳也是床母的生日，民俗專家廖大乙建議，家有7歲以下兒童的朋友，七夕前3天到七夕後4天，都可準備一碗麻油雞拜床母。（記者陳鳳麗攝）

    2021/08/11 07:40

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕七夕即將到來，除了情人表心意，家有7歲以下兒童，且近日常會無故「罵罵號」（大聲哭嚎）的家長，民俗專家廖大乙建議，把握七夕或前後幾天，準備1大碗麻油雞在孩子睡的床邊拜兒童守護神「床母」，請床母做主，要「好兄弟」、「好姊妹」不要來干擾小朋友，雙手合十敬拜，床母就會來保護小朋友。

    民俗專家廖大乙表示，七夕不只情人慶祝表情意，對家有7歲以下兒童的民眾也是重要的節日，因為這天也是兒童守護神「床母」的生日，若孩子近日有受到驚嚇、無故「罵罵號」（大聲哭嚎）的情況，從七夕前3天一直到後4天，可以拜床母請其幫忙。而七夕前3後4天拜床母，另有台語諧音「前三後四驚著無代誌」之用意。

    拜床母只要準備一碗麻油雞放在孩子的床邊即可，小男孩就把麻油雞放在床的左邊，小女孩就放床的右邊，切記不要放筷子。

    廖大乙說，不放筷子是怕床母拿筷子打小朋友的屁股，而且拜床母時不燒香，雙手合十在心中默念「恭請床母做主，請好兄弟、好姊妹不要來干擾」，因為有些幼齡孩子較容易心神不寧而被「好兄弟」嚇到，才會大聲哭嚎，準備床母愛吃的料理，請其幫忙守護孩子，小朋友就不會再被干擾。

    「拜床母時間不用太久，15到45分鐘即可！」，廖大乙說，拜完床母後，小朋友的父母可以摸孩子的頭三下並說「不用怕，床母來做主！」，拜過的麻油雞由父母分享食用。因為床母喜歡人家說好話，拜床母的這幾天，也請為人父母多說好話，不要吵架，以免讓床母不開心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    農曆七月鬼門開 民俗專家：這個月勿說「鬼」字
    2021/08/08 09:30

    農曆七月鬼門開 民俗專家：這個月勿說「鬼」字
    台南大天后宮月老加持 祭出1.5萬份線上姻緣金助脫單
    2021/08/06 19:36

    台南大天后宮月老加持 祭出1.5萬份線上姻緣金助脫單

    最命苦椎間盤是它 腰痛腿麻怎麼解？
    小錢包是財運亨通！日台交流協會解惑七夕吊飾各種含義
    2021/07/07 00:14

    小錢包是財運亨通！日台交流協會解惑七夕吊飾各種含義
    元宵求好姻緣、擺脫衰氣 專家教你：這個時間點對月亮求
    2021/02/24 09:43

    元宵求好姻緣、擺脫衰氣 專家教你：這個時間點對月亮求

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    南投縣今日熱門
    獨家》正對「潭中山」！日月潭「借位」看見拉魯島 新觀景台亮相
    2021/08/04 10:59

    獨家》正對「潭中山」！日月潭「借位」看見拉魯島 新觀景台亮相

    祈錦鈅昨夜現身仁愛分局說明 臉書親筆信公開道歉
    2021/08/04 11:19

    祈錦鈅昨夜現身仁愛分局說明 臉書親筆信公開道歉 影片

    真的有閃光！南投縣仁愛鄉台14線70.7K固定測速桿開工
    2021/08/04 11:41

    真的有閃光！南投縣仁愛鄉台14線70.7K固定測速桿開工

    這裡是哪？南投老婦搭錯車 深夜獨自呆坐街頭「原地待援」
    2021/08/04 15:26

    這裡是哪？南投老婦搭錯車 深夜獨自呆坐街頭「原地待援」 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播