南投連3天確診「加零」 移工有無「混住」列稽查重點

南投縣政府社勞處長林志忠（右）等人，稽查移工宿舍居住環境。（記者謝介裕攝）

2021/06/08 16:05

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣今日又傳來確診「加零」好消息，也是疫情進入三級警戒以來，縣內首度接連3天無新增確診個案，包括衛生局在內的防疫成員均感到無比欣慰，並提醒大家不可鬆懈，持續朝「加零」目標努力。

本土疫情延燒，苗栗縣多家電子公司接連爆出移工群聚感染事件，不僅中央緊張，連南投縣也不敢等閒視之，尤其，竹山警分局日前破獲8名移工暴力討債案件，顯示移工防疫觀念有待加強，縣府社勞處、衛生局、消防局、建設處等相關單位，遂組成聯合稽查小組，不定期、不定時突擊仲介公司、事業單位及移工宿舍，並印製英文、越南文、泰語、印尼語等防疫文宣資料進行宣導，慎防移工淪為防疫破口。

南投縣政府社勞處長林志忠說，社勞處針對移工住宿環境加強檢查，建設處及消防局分別針對建築管理法規及消防安全實施檢查，衛生局則以防疫措施及宣導為主，經稽查未提供良好合格之住宿環境、消防設備安全檢查不合格或原使用執照核准用途不符者，均依規定通知改善。

南投縣目前移工約有1萬3000人，其中產業移工約7000人，並以南投市南崗工業區為最大宗，稽查小組在工業區稽查過程中，也呼籲雇用移工的事業單位、仲介公司都能分流管理，同一處住宿地點的移工、同一個工作崗位的移工，不要跟不同公司的移工「混住」，且上下班時間最好錯開，減少聚集風險。

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南投縣衛生局疾管科長洪美吟（紅背心，面對鏡頭者）向仲介公司及移工進行防疫宣導。（記者謝介裕攝）

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