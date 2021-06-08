為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南投連3天確診「加零」 移工有無「混住」列稽查重點

    南投縣政府社勞處長林志忠（右）等人，稽查移工宿舍居住環境。（記者謝介裕攝）

    南投縣政府社勞處長林志忠（右）等人，稽查移工宿舍居住環境。（記者謝介裕攝）

    2021/06/08 16:05

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣今日又傳來確診「加零」好消息，也是疫情進入三級警戒以來，縣內首度接連3天無新增確診個案，包括衛生局在內的防疫成員均感到無比欣慰，並提醒大家不可鬆懈，持續朝「加零」目標努力。

    本土疫情延燒，苗栗縣多家電子公司接連爆出移工群聚感染事件，不僅中央緊張，連南投縣也不敢等閒視之，尤其，竹山警分局日前破獲8名移工暴力討債案件，顯示移工防疫觀念有待加強，縣府社勞處、衛生局、消防局、建設處等相關單位，遂組成聯合稽查小組，不定期、不定時突擊仲介公司、事業單位及移工宿舍，並印製英文、越南文、泰語、印尼語等防疫文宣資料進行宣導，慎防移工淪為防疫破口。       

    南投縣政府社勞處長林志忠說，社勞處針對移工住宿環境加強檢查，建設處及消防局分別針對建築管理法規及消防安全實施檢查，衛生局則以防疫措施及宣導為主，經稽查未提供良好合格之住宿環境、消防設備安全檢查不合格或原使用執照核准用途不符者，均依規定通知改善。

    南投縣目前移工約有1萬3000人，其中產業移工約7000人，並以南投市南崗工業區為最大宗，稽查小組在工業區稽查過程中，也呼籲雇用移工的事業單位、仲介公司都能分流管理，同一處住宿地點的移工、同一個工作崗位的移工，不要跟不同公司的移工「混住」，且上下班時間最好錯開，減少聚集風險。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    南投縣衛生局疾管科長洪美吟（紅背心，面對鏡頭者）向仲介公司及移工進行防疫宣導。（記者謝介裕攝）

    南投縣衛生局疾管科長洪美吟（紅背心，面對鏡頭者）向仲介公司及移工進行防疫宣導。（記者謝介裕攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    治喪釀染疫！南投市淪陷 爆2確診、1陽性個案
    2021/06/04 17:22

    治喪釀染疫！南投市淪陷 爆2確診、1陽性個案
    防疫紓困！南投地方公所推市場租金全免、公有地減租
    2021/06/03 15:33

    防疫紓困！南投地方公所推市場租金全免、公有地減租

    天天手搖飲 血糖高又傷肺？
    南投確診首度連2天「加零」 防疫提醒「搶打疫苗」事件勿重演
    2021/06/01 15:36

    南投確診首度連2天「加零」 防疫提醒「搶打疫苗」事件勿重演
    埔里爆家庭群聚感染 南投縣府提醒快篩勿搭大眾運輸
    2021/05/30 18:58

    埔里爆家庭群聚感染 南投縣府提醒快篩勿搭大眾運輸
    南投縣今日熱門
    埔里山溝棄置大量垃圾 下游民生、農業用水遭殃
    2021/06/01 20:09

    埔里山溝棄置大量垃圾 下游民生、農業用水遭殃

    識破投資原油詐騙案 南投警保住被害人250萬元棺材本
    2021/06/01 23:13

    識破投資原油詐騙案 南投警保住被害人250萬元棺材本

    埔里快篩1人呈陽性PCR陰性 還有3場次社區篩檢
    2021/06/01 20:14

    埔里快篩1人呈陽性PCR陰性 還有3場次社區篩檢

    《南投》武肺確診連2天加零 南投醫事人員近9成接種
    2021/06/02 05:30

    《南投》武肺確診連2天加零 南投醫事人員近9成接種

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播