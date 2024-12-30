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    首頁　>　苗栗縣

    《桃竹苗大矽谷計畫》頭份基地既有住宅 屋主優先選配

    「頭份交流道周邊產業園區開發範圍勘選及可行性評估先期規劃」第二場說明會，民眾參與踴躍。（苗縣府提供）

    「頭份交流道周邊產業園區開發範圍勘選及可行性評估先期規劃」第二場說明會，民眾參與踴躍。（苗縣府提供）

    2024/12/30 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央推行桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣提列頭份、竹南及後龍三塊共九百六十公頃土地，獲行政院核定納入計畫範圍。縣府近日完成三地區的可行性評估先期規劃案說明會；其中，頭份區內有既有住宅，縣府表示，會維護屋主權益，提供優先抽籤選配，讓居民可以安心居住。

    竹南、後龍及頭份 說明會完成

    苗栗縣府提列三塊基地分別為，三百公頃竹南科擴大及崎頂產業園區；三百卅十公頃竹南科東側、頭份交流道周邊都市計畫周邊農業區；三百卅十公頃後龍科技產業園區，九月卅日獲行政院核定納入桃竹苗大矽谷計畫，縣府也將完成可行性評估先期規劃案，提報中央。

    縣府工商發展處說，後龍、竹南地區部分，已先後於十一月初、十一月中各完成兩場地方說明會蒐集民意，將待縣府完成報告書審查後，提送經濟部、國科會同意確認計畫及範圍，後續將配合國土計畫規劃，續進行新訂都市計畫。

    頭份地區部分，廿四、廿七日完成兩場地方說明會，待明年一月完成地主意願調查後，進行規劃及評估，後續將提送規劃範圍及資料至國科會同意後，辦理都市計畫農業區變更法定程序。

    工商處表示，由於頭份地區內有既有住宅聚落，未來除規劃產業專用區，都市計畫及區段徵收程序，也會適度規劃安置住宅，讓地主優先抽籤選配，居民可以安心居住。

    區段徵收階段 地價按市價補償

    另外，工商處指出，地價補償會於區段徵收階段按市價補償，土地權利價值也按市價評議後價格估算，未來辦理區段徵收時，縣府將依「苗栗縣辦理公共工程建築改良物拆遷補償自治條例」進行相關地上物補償。

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