申請國有地卻荒廢18年 苗縣府被檢討

銅鑼鄉客屬大橋旁的旅遊服務中心用地閒置荒蕪，曾遭濫倒有毒重金屬污泥。（資料照）

2024/08/15 05:30

縣府︰衛醫園區用地擬設健檢中心 旅服中心用地將廢撥

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府向財政部國有財產署申請撥用後龍鎮的衛生醫療健康園區及銅鑼鄉客屬大橋旁的旅遊服務中心兩處國有地，但撥用迄今分別已超過五年半、十八年仍閒置，也皆曾遭濫倒廢棄物，被審計部苗栗縣審計室要求檢討後續運用。縣府表示，衛生醫療園區用地擬設置健檢中心；旅服中心用地則將歸還國產署，辦理廢撥作業中。

2處土地長期閒置 還遭濫倒廢棄物

苗縣府於二○一一年與遠雄集團簽署BOO（興建—營運—擁有）促參案，計畫利用後龍鎮台七十二線、台一線口旁廿一筆、面積廿．六公頃的國有地興建醫院，該案於二○一六年破局，縣府於二○一八年七月再爭取撥用，以衛生醫療健康園區BOT（興建—營運—移轉）案招商五次流標，用地閒置迄今。

另，縣府於二○○五年一月爭取撥用客屬大橋旁六筆、面積近一千一百坪國有地，本欲興建旅遊服務中心，因經費等問題，改做停車場使用，但後續缺乏管理，閒置荒蕪，也一度遭濫倒有毒重金屬污泥情事。

苗栗縣審計室指出，後龍衛生醫療健康園區及銅鑼客屬大橋旁的旅遊服務中心兩處國有地，縣府獲撥用迄今分別已超過五年半、十八年，惟未依原撥用計畫興建設施，復未積極檢討後續運用具體計畫，也未妥善管理，致土地長期閒置、遭傾倒廢棄物，要求檢討妥處。

衛生局表示，衛生醫療健康園區土地仍由衛生局管理，因國產署同意放寬做為醫療相關使用，縣長鍾東錦也提出設置健檢中心計畫的構想，將持續與醫學中心洽談研議合作，吸引民間醫療相關投資。

工務處表則示，旅服中心為早年規劃，今經與地方討論，評估無其必要性，因此將歸還給國產署，辦理廢撥作業中。同時將檢討時任各該單位人員疏失責任；另已訂定工程移交接管作業程序，避免類此情事發生。

苗栗縣衛生醫療健康園區用地，被用鐵皮圍籬圍起來。（資料照）

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