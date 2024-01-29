（苗栗）造橋見返坂隧道雜草淹沒 研擬修復

見返坂舊隧道幾被雜草淹沒，苗縣府啟動修復計畫盼重現昔日光華。（苗縣文觀局提供）

2024/01/29 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣造橋鄉的台鐵舊山線「見返坂隧道」為縣內第一座隧道，於一九○三年完工，為苗栗縣定古蹟，但因年代久遠，隧道已被淹沒，相較目前人潮不斷的三義鄉勝興車站舊山線鐵道隧道，難免淒涼。苗栗縣政府獲中央補助三百多萬元，將先調查研究，之後將會清除附近雜木、土壤，盼重現隧道昔日榮景。

苗栗縣文化觀光局表示，「台鐵舊山線—見返坂隧道群」包含日治時期的見返阪隧道與後期興建的造橋隧道，其中「見返坂舊隧道」，又稱西坑尾隧道，位在造橋村與豐湖村之間，為舊山線鐵道苗栗縣內第一座隧道，竣工於一九○三（明治三十六） 年，全長約一百九十三．一公尺。

而見返坂隧道北口及南口分別有「穿月」、「噴雲」的題匾，南北隧道口上方女兒牆為鋸齒狀磚砌之垛牆疊砌，屬於台灣鐵道史及技術工法的重要見證。

之後的第二代「造橋隧道」則因鐵路電氣化於一九七六年啟用，後於一九九六年因鐵路行車效能不足停用，是為台灣鐵路電氣化時期的重要見證。

因目前見返坂隧道口幾乎被雜草淹沒，且附近竹林、雜木叢生，顯得荒涼，加上附近長久的泥流，若要讓隧道重現昔日風華，必須先依法調查研究後才能整理隧道，苗縣府文觀局也期盼未來隧道重新整理後，成為造橋鄉景點，帶動觀光人潮。

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