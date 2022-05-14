空大設苗栗服務處 將開商學專班

國立空中大學在國立聯合大學第一校區產研創新暨推廣大樓成立苗栗服務處，方便民眾就近上課。 （記者彭健禮攝）

2022/05/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立空中大學在國立聯合大學第一校區產研創新暨推廣大樓成立苗栗服務處，昨天揭牌成立，方便民眾就近上課；苗栗服務處今年規畫開辦商學學士專班，年滿十八歲皆可報名，免試入學，提供民眾進修、就學機會。

在聯合大學第一校區揭牌

空大創立於一九八六年，已於基隆、台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門等縣市設立學習指導中心，為了方便苗栗地區民眾就近學習，減少舟車勞頓，於聯大第一校區產研創新暨推廣大樓設立苗栗服務處處。

服務處昨天由副縣長鄧桂菊、空大副校長沈中元、聯大副校長柳文成、新竹學習中心主任陳德馨、苗栗服務處執行長王伯源、苗縣中小企業協會理事長黃清譽等人揭牌成立，共同見證苗縣終身學習邁入新里程碑。

沈中元表示，雖台灣面臨少子化，但空大逆勢成長，五年內學生數從一萬一千餘人增加到一萬五千多人，成長逾三成。苗縣目前有二百多名學生，成立服務處後如同在苗栗設立分校，方便民眾就學，希望在最短時間內達到五百人以上就讀空大的目標。

18歲以上可報名 免試入學

苗栗服務處今年規畫開辦商學學士專班，年滿十八歲皆可報名，免試入學，上學期報名至六月卅日，課程資訊及簡章可至空大網址下載，洽詢電話：○三七–三五二六○七。

空大直屬教育部，一九九七年起跳脫以入學考試為主的招生模式，轉型為提供進修及繼續教育、實現全民終身學習理念的大學，教學方式以遠距教學為主、面授教學為輔，透過電視、廣播、網際網路等管道播送教學內容，並以教室教學、視訊教學方式辦理面授。

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