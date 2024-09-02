50秒掃光！苗栗縣銅鑼五福廟「搶供品」 推擠撞翻桌

普度法會一結束，民眾爭相搶供品。（記者張勳騰攝）

2024/09/02 06:42

首次上稿 01:57

更新時間 06:42

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉福興村五福廟主要供奉五嶽大帝及地藏王菩薩，每年農曆7月底前都會舉辦普度法會，法會結束後，「搶供品」已成為40多年來地方特有習俗；1日晚上法會一結束，約50秒民眾就將桌上供品一掃而空，過程還因推擠撞翻供桌，連工作人員都直呼「太誇張」！

銅鑼鄉五福廟今晚舉行普度法會，地方人士認為，食用普度過的供品，可保佑闔家平安。廟方準備722桌的麵條、餅乾、水果等供品，法會後讓民眾帶回家吃平安，保平安。

五福廟管理委員會說，法會後的供品讓信眾帶回家吃平安，是該廟的傳統，但因大家動作快，才會被外界認為是「搶供品」，已成為地方特有習俗。

普度儀式尚未結束，大批信眾已拿著袋子在供桌旁等待，場外鞭炮聲一響，民眾已顧不了形象，紛紛使出渾身解數把桌上麵條、糖果、水果等掃入袋中，約50秒就一掃而空，過程中，因推擠不慎將供桌撞翻，場面有點混亂，連工作人員都直呼「太誇張」！

很多外籍勞工也聞風而來湊熱鬧，大家都滿載而歸，有民眾裝滿一大箱，拖著回家。

普度儀式尚未結束前，大批信眾已拿著袋子在供桌旁等待搶供品。（記者張勳騰攝）

普度法會一結束，民眾爭相搶供品，因推擠不慎將供桌撞翻。（記者張勳騰攝）

民眾搶供品過程，因推擠而將供桌撞翻，場面有點混騰。（記者張勳騰攝）

民眾搶供品滿載而歸，一名婦人裝了一大箱，搬得很吃力。（記者張勳騰攝）

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