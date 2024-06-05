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苗栗這路口機車「不強制兩段式左轉」 6/10起試辦3個月

苗栗縣議員陳光軒接獲國立聯合大學學生陳情，邀公路局苗栗工務段等相關單位會勘，建議試辦3個月「不強制兩段式左轉」，獲工務段採納，預計10日起試辦。（陳光軒提供）

苗栗縣議員陳光軒接獲國立聯合大學學生陳情，邀公路局苗栗工務段等相關單位會勘，建議試辦3個月「不強制兩段式左轉」，獲工務段採納，預計10日起試辦。（陳光軒提供）

2024/06/05 18:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒接獲國立聯合大學學生陳情，二坪山校區前尖豐路（台13線）與聯大路口車流交織情形嚴重，從尖豐路側待轉左轉聯大路反而易生交通事故。陳光軒邀縣議員徐筱菁今（5）日下午與公路局苗栗工務段等相關單位會勘，建議試辦3個月「不強制兩段式左轉」，預計10日起試辦。

陳光軒說，前陣子收到聯合大學學生陳情，尖豐路與聯大路口的機車待轉區，上下學時間學生待轉要到八甲校區的車輛相當多，從二坪山校區出來要由尖豐路通往市區的學生機車也多，兩動線嚴重交織，甚至有車禍事故發生。

陳光軒發文請權責單位公路局苗栗工務段邀集縣府工務處、苗栗市公所、苗栗縣警察局、聯合大學校方及學生會，今天下午現場會勘討論改善方案。但眾人對於現地標線、待轉格位置的調整一直討論不出共識。

陳光軒建議，尖豐路雙向各有2線道，法規上並沒有限制要強制兩段式左轉，可以試辦3個月「不強制兩段式左轉」，但待轉區保留，減少路口機車交織問題，若試辦狀況良好，未來再研議是否進一步完全「取消兩段式左轉」。工務段、警察局及學生會都認為陳光軒的建議可行，將採納辦理。

苗栗工務段說，本週將派員將尖豐路與聯大路口的兩段式左轉標誌卸下，預計下週一（10日）起試辦3個月「不強制兩段式左轉」。另，尖豐路左轉聯大路的內側車道，也會因應要直接左轉的機車，補繪停等區。

苗栗縣議員陳光軒邀縣議員徐筱菁今天日下午與公路局苗栗工務段等相關單位會勘。（陳光軒提供）

苗栗縣議員陳光軒邀縣議員徐筱菁今天日下午與公路局苗栗工務段等相關單位會勘。（陳光軒提供）

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