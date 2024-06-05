苗栗這路口機車「不強制兩段式左轉」 6/10起試辦3個月
2024/06/05 18:17
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒接獲國立聯合大學學生陳情，二坪山校區前尖豐路（台13線）與聯大路口車流交織情形嚴重，從尖豐路側待轉左轉聯大路反而易生交通事故。陳光軒邀縣議員徐筱菁今（5）日下午與公路局苗栗工務段等相關單位會勘，建議試辦3個月「不強制兩段式左轉」，預計10日起試辦。
陳光軒說，前陣子收到聯合大學學生陳情，尖豐路與聯大路口的機車待轉區，上下學時間學生待轉要到八甲校區的車輛相當多，從二坪山校區出來要由尖豐路通往市區的學生機車也多，兩動線嚴重交織，甚至有車禍事故發生。
陳光軒發文請權責單位公路局苗栗工務段邀集縣府工務處、苗栗市公所、苗栗縣警察局、聯合大學校方及學生會，今天下午現場會勘討論改善方案。但眾人對於現地標線、待轉格位置的調整一直討論不出共識。
陳光軒建議，尖豐路雙向各有2線道，法規上並沒有限制要強制兩段式左轉，可以試辦3個月「不強制兩段式左轉」，但待轉區保留，減少路口機車交織問題，若試辦狀況良好，未來再研議是否進一步完全「取消兩段式左轉」。工務段、警察局及學生會都認為陳光軒的建議可行，將採納辦理。
苗栗工務段說，本週將派員將尖豐路與聯大路口的兩段式左轉標誌卸下，預計下週一（10日）起試辦3個月「不強制兩段式左轉」。另，尖豐路左轉聯大路的內側車道，也會因應要直接左轉的機車，補繪停等區。