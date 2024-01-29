苗縣警局3分局長交接 鍾東錦：加強肅竊、打詐等工作

苗栗縣警察局苗栗、竹南及通霄分局長宣誓就職。（記者張勳騰攝）

2024/01/29 16:46

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局今（29）日下午舉辦苗栗、竹南及通霄分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由苗栗縣長鍾東錦及縣警局長陳世煌主持監交儀式；鍾東錦致詞時要求苗栗警方持續加強對於肅竊、防搶、打詐、酒後駕車防制等工作，以確保民眾生命與財產安全。

苗栗縣警局此次異動警官有花蓮縣警察局督察長林永勝調任苗栗縣警察局督察長、苗栗警分局長蘇旭茂調任苗栗縣警察局主任秘書、苗栗縣警察局竹南分局長潘嘉旺調任苗栗警分局長、花蓮縣警察局吉安分局分局長康健浚調任苗栗縣警察局通霄分局長、南投縣政府警察局信義分局長戴志龍調任苗栗縣警察局竹南分局長。

今天的交接典禮有苗栗縣議會議長李文斌、副議長張淑芬、縣議員許櫻萍、翁杰、徐筱菁、邱毓興、楊明燁等地方民代到場觀禮。

鍾東錦強調，農曆春節將屆，苗栗縣警局已規劃警察、義警、義交、民防、守望相助隊、志工及協勤民力等人力投入治安維護工作，而苗栗縣屬於觀光大縣，於年節期間不管是各風景地區、旅遊景點、年貨大街等，均可能湧現觀光及購物人、車潮。

鍾東錦要求警方持續加強對於肅竊、防搶、打詐、酒後駕車防制及交通疏導等工作，以確保民眾生命與財產安全，落實「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」目標，讓所有鄉親都能安心過好年。

苗栗縣警局舉行新任苗栗分局長潘嘉旺（左一）、竹南分局長戴志龍（中）及通霄分局長康健浚交接儀式。（記者張勳騰攝）

苗栗縣警局新任主任秘書蘇旭茂（右）及督察長林永勝。（記者張勳騰攝）

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