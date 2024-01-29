南投6分局長交接 許淑華頒獎肯定郵局縱火搶案快速破案

南投縣長許淑華（左）主持6位分局長宣誓就職典禮。（記者謝介裕攝）

2024/01/29 16:33

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警察局今日下午2點半，就異動的6位分局長舉辦聯合交接典禮過程中，縣長許淑華還針對日前發生於鹿谷鄉清水郵局遭縱火搶案，警方在短短2小時破案的高效率表現，頒發獎金給有功人員，肯定對治安維護的貢獻及努力。

南投縣警察局轄下有8個分局，此次草屯、集集、中興、竹山、仁愛、信義等6名分局長異動，聯合交接典禮由縣長許淑華親自主持，包括南投縣議會秘書長李孟珍、南投地檢察檢察長黃元冠、南投縣警友會理事長簡崇吉等人到場觀禮，儀式隆重。

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許淑華說，這次警分局長異動，均自中央警察大學畢業，具豐富內、外勤經驗，能力獲上級長官及各界肯定，每位於任內工作表現優異，獲內政部警政署委予重任，她期許新任分局長就任後，發揮所長，繼續推動南投縣治安、交通及為民服務工作。

除此，農曆春節在即，縣內南投燈會等各項年節活動也將逐一展開，也期許全體警察同仁持續努力，讓民眾過一個治安平穩、交通順暢的好年。

新任分局長包括，草屯分局長劉千祥、集集分局長林文智、中興分局長陳科宏、竹山分局長許軒鳴、仁愛分局長曾文勇、信義分局長邱逸樵。

南投縣長許淑華（右2）就新、卸任分局長進行監交儀式。（記者謝介裕攝）

南投縣長許淑華（左）頒發鹿谷鄉清水郵局遭縱火搶案破案獎金，由竹山警分局偵查隊長林柏憲（右）代表領取。（記者謝介裕攝）

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