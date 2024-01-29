台東縣警局督察長及3個分局長換人 布達上任

台東縣警察局3個分局長換人，今天布達。由左至右為新任台東分局長陳宏平、新任關山分局長鍾國楨、新任成功分局長龔士哲。 （記者黃明堂攝）

2024/01/29 16:05

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局今（29）日下午辦理新任督察長及台東、成功、關山等分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮，縣長饒慶鈴主持，期勉全體警察同仁與縣府團隊共同努力，帶給縣民優質服務，營造幸福宜居城市。

警察局局長梁東山指出，新任督察長葉文啟，53歲，中央警察大學59期畢業，歷任台中市政府警察局第四分局組長、台義縣警察局竹崎分局分局長、彰化縣警察局和美分局分局長，本次由彰化縣警察局員林分局分局長調任。

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新任台東分局長陳宏平，46歲，中央警察大學65期畢業，歷任台南市政府警察局新營分局組長、嘉義縣警察局竹崎分局長，本次由雲林縣警察局北港分局長調任；新任關山分局長鍾國楨，49歲，中央警察大學66期畢業，歷任新北市政府警察局新莊分局組長、澎湖縣政府警察局白沙分局長，本次由澎湖縣政府警察局望安分局長調任；新任成功分局長龔士哲，49歲，中央警察大學63期畢業，歷任台東縣警察局民防管制中心主任、少年警察隊隊長，本次由公共關係科長調任。

調出人員包括原督察長蔡耀順調任高雄市政府警察局督察、原台東分局長陳蔚文調任嘉義縣警察局警務參、關山分局分局長林志弘調任屏東縣政府警察局東港分局長、成功分局長陳勇誌調任嘉義縣警察局竹崎分局長。

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