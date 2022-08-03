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    首頁　>　苗栗縣

    把握暑假下半場 苗栗市民廣場噴水設施8/5開放

    不少鄉親期盼苗栗市民廣場噴水設施今年能開放，經市公所檢討評估，決定於8月5日起開放到9月4日。（苗栗市公所提供）

    不少鄉親期盼苗栗市民廣場噴水設施今年能開放，經市公所檢討評估，決定於8月5日起開放到9月4日。（苗栗市公所提供）

    2022/08/03 09:56

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市民廣場設置有噴水遊憩設施，苗栗市公所往年於暑假期間開放，供親子戲水消暑，去年受疫情影響未開放，不少鄉親期盼今年能開放。經市公所檢討評估，兒童及幼兒疫苗都已展開接種，決定於8月5日起開放到9月4日。

    苗栗市公所自2011年起，在市民廣場增設噴水設施，於暑假期間開放民眾戲水消暑，因深受親子好評，多年來公所陸續增設水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、等噴水新設施，夜間還有燈光效果，成為親子消暑勝地。但去年受疫情影響，公所未啟用開放。

    市公所表示，今年暑假開始後，收到不少鄉親反映期盼今年市民廣場噴水設施能夠啟動，經公所持續檢討，雖然目前疫情尚未停歇，但已趨穩定，且國內5到11歲兒童疫苗接種已到第2劑，6個月到5歲幼兒也於7月下旬開始接種，因此決定於今年8月5日到9月4日恢復啟用。

    市長邱鎮軍表示，市民廣場噴水設備開放時間為下午3點半到晚上8點，較往年提早半小時，期間每週一機械保養、清洗蓄水池，暫停開放，歡迎鄉親前往戲水消暑。但也提醒入戲水區請脫鞋、寵物勿入、勿將塑膠袋等物品塞住噴水孔、開放市民廣場週邊限右側單邊停車。

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