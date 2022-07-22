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    1秒到日本！關子嶺夏日山車祭帶頭嗨 暑假玩一波

    關子嶺拉山車熱鬧。（記者楊金城攝）

    關子嶺拉山車熱鬧。（記者楊金城攝）

    2022/07/22 20:22

    〔記者楊金城／台南報導〕在鑼鼓喧鬧聲中，台南關子嶺夏日山車祭今天（22日）下午結合關子嶺溫泉守護神「不動明王（火王爺）」的神誕日，號召150名遊客拉山車巡行嶺，充滿日式氛圍的慶典帶動關子嶺暑期觀光。

    關子嶺夏日山車祭由仙草國小關嶺分校太鼓隊帶來開場表演，隨後由西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、台南市溫泉協會理事長林獻堂、大西拉雅觀光圈盟主陳永成等人，帶領穿上日本浴衣的遊客，從關子嶺寶泉橋開始拉山車，巡行到嶺頂公園，遊行歡樂氣氛，讓人有1秒穿越到日式古都慶典的氛圍。

    山車巡行還有祈福燈籠手前導，日本舞踊在火王爺廟前的踩街秀，為關子嶺帶來熱鬧氣氛。

    參與拉山車的民眾就能獲贈泡湯券1張，還可參加溫泉住宿券抽獎，限額150人報名秒殺，加上當地溫泉業者和火王爺廟，超過200人參加山車巡行。

    徐振能說，夏夜到關子嶺山上泡湯，涼爽又舒適，歡迎遊客使用「悠遊國旅」方案的優惠在暑假衝一波，到關子嶺泡泥漿溫泉、吃桶仔雞，感受旅遊的美好。

    西拉雅管理處說，從今天起，遊客到關子嶺合作的10家溫泉店家住宿、到9家餐廳消費2000元就送限定版「不動御守」，獲得不動明王對於健康、愛情的祝福，限量1000份，發完為止。

    關子嶺夏日山車祭推出限定版「不動御守」，住宿、消費可獲得不動明王對於健康、愛情的祝福，限量1千份。（記者楊金城攝）

    關子嶺夏日山車祭推出限定版「不動御守」，住宿、消費可獲得不動明王對於健康、愛情的祝福，限量1千份。（記者楊金城攝）

    遊客拉山車巡行關子嶺，充滿日式氛圍的慶典帶動關子嶺暑期觀光。（記者楊金城攝）

    遊客拉山車巡行關子嶺，充滿日式氛圍的慶典帶動關子嶺暑期觀光。（記者楊金城攝）

    遊客拉山車巡行關子嶺，充滿日式氛圍的慶典帶動關子嶺暑期觀光。（記者楊金城攝）

    遊客拉山車巡行關子嶺，充滿日式氛圍的慶典帶動關子嶺暑期觀光。（記者楊金城攝）

    關子嶺夏日山車祭由仙草國小關嶺分校太鼓隊帶來開場表演。（記者楊金城攝）

    關子嶺夏日山車祭由仙草國小關嶺分校太鼓隊帶來開場表演。（記者楊金城攝）

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