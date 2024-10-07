基隆新豐街坍方搶通 公車恢復行駛

2024/10/07 05:30

〔記者陳奕劭／基隆報導〕山陀兒颱風外圍環流帶來強降雨，造成基隆市新豐街的海中天社區附近土石坍方，多條公車路線改道，居民交通不便。行政院長卓榮泰昨與基隆市長謝國樑勘災，力拚於晚間恢復通車，卓榮泰允諾支應地方政府救災不足的經費；基隆市政府公共汽車管理處指出，新豐街昨晚八點恢復通車，一○四、一○七公車路線恢復正常行駛；麥金路三巷也恢復通車，公車五○六壯觀里等線，今起依原路線班次正常行駛。

市府工務處長陳耀川表示，新豐街三三三巷口到深溪路口，北側邊玻土石滑落，範圍約五千平方公尺，土石覆蓋街上約一百公尺，導致雙向無法通行；經動員機具、人力搶通，昨晚已恢復通車。

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謝國樑說，新豐街是主要幹道，附近有幾萬人居住，相關人員努力搶修，希望讓民眾今天順利通勤；由於受災嚴重，市府已調整今年度預算投入一．六億元救災，也編列短期二．一六億、長期二．六八億共四．八億經費，希望中央大力協助。

卓榮泰表示，基隆市府救災預算不足的部分，中央有第二預備金支應，明年可動用五五一億的系統性治水預算或其他預算協助；他強調，天災不可避免，地方先行處理，中央會給予支援，相信合作模式累積救災經驗，讓民眾有所依靠，感到安心。

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