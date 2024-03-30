基隆電動機車申請排長龍 綠批大撒幣

基隆市青年公益電動機車新制昨天上路，基隆市各區公所都出現排隊人龍。 （記者俞肇福攝）

2024/03/30 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆青年公益電動機車新方案昨天上路，由於申請條件放寬，基隆市各區公所一早出現排隊人龍；民進黨議員批評，基隆市長謝國樑大撒幣討好民眾，不用做公益也不用汰舊換新，悖離原計畫核心價值，電池月資費調降的差額，用市庫的錢去負擔，最終還不是市民共同負擔。

謝國樑︰朝野議員在市議會提案通過

基隆市長謝國樑表示，這是依照不分朝野黨派議員在市議會提案通過，授權由市府來執行，盡量提供給基隆市民好的方案。昨天首日申請還算踴躍，已經有一千一百多件申請案，市府會盡快審核，提供全新電動機車給民眾。

鄭文婷︰拉攏市民 想挽救被罷聲量

民進黨議員鄭文婷指出，謝國樑要兌現選舉支票，應提新的計畫和辦法，在法律的基礎上做得更完善，而不是規避議會監督。新方案可看出是好康大方送，月資費支出幾乎由市政府付費，證明謝國樑大撒幣，不免讓人質疑是想挽救被罷免的聲量，要拉攏市民的好感。

民進黨基隆市議會黨團總召陳宜說，市府修正條件符合實際需求她並不反對，但要有完整計畫並送議會審查，不是隨便更改。民進黨議員張顥瀚說，電池月資費調降的差額，用市庫的錢去負擔，最終還不是市民共同負擔。

宋瑋莉︰修正條件後符合民眾需求

前基隆市議長、國民黨議員宋瑋莉表示，從申請踴躍情況來看，市府修正條件後已符合民眾的需求，新政策讓人民有感。國民黨市議員韓世昱說，原來限制太多，如今放寬條件因應民意很好，一早排隊的人龍就是最好的印證。

張顥瀚質疑說，首日青年公益電動機車申請，前一百位民眾，將免費獲得安全帽一頂，七區共七百頂，應該也超過三十萬元，市府有招標嗎？基隆市環境保護局長馬仲豪表示，感謝議員的提醒，相關預算使用均符合預算法所規定，環保局會依合理、合法的原則，再三審度每一分經費使用。

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