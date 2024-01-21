雙北客多 基隆房市交易中山區奪冠

基隆市中山區復興路去年房地產交易量居全市之冠，雙北客購屋居多。（記者盧賢秀攝）

2024/01/21 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府公布去年不動產交易熱區路段風雲榜，各區最受歡迎路段，以中山區復興路成交量九四九件奪冠，中正區新豐街五二一件居次，安樂區基金一路二一一件排第三，都是交通便利區域。地政處表示，中山區復興路鄰近國道三號德安交流道，有大型新建案且房價較雙北低，受雙北通勤族青睞，來基隆購屋。

復興路去年成交949件 最多

地政處用地及地價科長張欣怡說，基隆近年發展進步，熱門交易區多半靠近國道匝道附近，往返大台北地區很方便，且房價相對較雙北低，吸引許多雙北客群來基隆買房；中山區復興路的大型建案，在國三交流道附近，通勤便利，到市區也近。

近國三也近市區 交通便利

張欣怡指出，基隆捷運規劃也是利多之一，是未來各區房地產重要觀察指標，不過前幾年漲過一波，目前還沒有較明顯漲幅，七堵區百福社區交易熱度原本就不錯。

基隆市政府公布去年全市不動產交易熱區路段風雲榜，分別為中山區復興路成交量九四九件最多，最受歡迎總價在八百五十萬到一千二百多萬元間；最受歡迎單價每坪廿五萬到卅二萬元，均價每坪廿九萬元；最受歡迎坪數則是卅三坪到卅九坪，以十一樓以上有電梯大樓的住宅大樓、五年內的房屋最搶手。

中正及安樂區 分居二、三名

中正區新豐街交易五二一件居次，安樂區基金一路二一一件第三，信義區孝東路一二六件、暖暖區碇內街一一九件、七堵區泰安路一○一件、仁愛區南榮路卅七件。

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