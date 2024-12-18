捷運進基隆！童子瑋喊「立即啟動基捷2階段」 市府回應了

基隆市議會議長童子瑋表示，八堵進入基隆市區的第二階段應立即啟動，基隆捷運不能再等。（記者羅國嘉攝）

2024/12/18 19:14

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆捷運（南港至八堵）段基本設計完成，日前提報中央，預計明年6月招標、2033年完工。不過，以現在交通規劃角度，基隆市議長童子瑋表示，八堵到基隆段，如果能夠台鐵換捷運，絕對是一件好事；並認為八堵進入基隆市區的第2階段應立即啟動，基隆捷運不能再等。

童子瑋指出，關於台鐵是否退出基隆，他從以前到現在的立場都沒有改變；基隆端是台鐵的最後一哩路，也乘載了許多老基隆人的回憶跟故事，但以現在交通規劃的角度，八堵到基隆這一段路，如果能夠台鐵換捷運，對基隆絕對是件好事。捷運通基隆，不僅只是讓生活體驗更升級，也能為交通長期的壅塞分散壓力，更能引入觀光、導入產業。

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童子瑋表示，過去基隆捷運的整體規劃，是從台北市南港延伸到基隆，但因為許多政治因素，讓很多市民不理解這個城市規劃的優點，才一路堅持台鐵不得退出，造成基隆捷運需要分成2階段評估與施作，不僅在時間上更加遙遙無期，基隆還必須負擔更重的支出來建造捷運，既然未來都要爭取，為何不現在就一步到位？

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他認為，八堵到基隆的基捷第2階段，應該要立刻啟動。依照現行政策，南港到八堵要2033年才能完工，如果等到2030年後再開始啟動，「是要讓市民等到什麼時候？」因此呼籲市民，別讓捷運永遠停在「台鐵不退」、「捷運不來」迴圈，要讓中央與市府聽見人民的需要，盡快啟動早已完成評估規劃的第2階段（八堵至基隆段），才不會浪費基隆發展的時間。

基隆交通處捷運工程科長張資瑋表示，其實市府很早就啟動了基隆捷運第2階段的準備。行政院今年1月31日核定基隆捷運的綜合規劃當天，市府便已經發函向交通部爭取基隆捷運第2階段可行性研究經費。3月27日收到中央回函，表示同意補助1950萬元，用以進行基捷第2階段可行性研究。

張資瑋表示，這項可行性研究已於8月30日完成採購作業，委託專業的顧問公司進行中，若一切順利，捷運路網草案將會在明年上半年有初步結果。屆時市府會向議會提出正式報告。

目前基隆捷運規劃，全長15.6公里，橫跨北北基3縣市，自台北市的南港起始，經新北市汐止區，抵達基隆八堵站，共規劃13座車站，由新北市捷運局負責興建及後續經營，而日前也已完成基本設計工程經費審議並提報中央，若一切順利，可望於預計明年6月招標。

目前基隆捷運規劃，全長15.6公里，橫跨北北基3縣市，自台北市的南港起始，經新北市汐止區，抵達基隆八堵站，共規畫13座車站。（新北市捷運局提供）

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