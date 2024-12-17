第7座室內兒童樂園落腳暖暖區 取景暖東峽谷、苗圃打造露營風

基隆市長謝國樑（左2）親自開箱第七座室內兒童樂園，並與孩童同樂。（記者羅國嘉攝）

2024/12/17 15:02

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市第7座室內兒童樂園今（17）日，於暖暖區公所5樓啟用，館內透過暖東峽谷、暖暖水源地、暖東苗圃、碇內吊橋及露營村的概念，打造出生態露營風。市長謝國樑表示，從去年3月迄今已經完成「一區一特色室內兒童樂園」目標，接下來將針對7至12歲及13至18歲的兒童青少年擴展適齡設施。

謝國樑指出，今天是基隆「一區一室內兒童樂園」政策的重要里程碑，自去年3月迄今，市府已完成信義、七堵、中正、中山、安樂及仁愛區6座室內兒童樂園，截至11月共已服務超過24萬人次。今天最後一座暖暖室內兒童樂園亮相，為親子打造安全遊憩區。

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謝國樑提到，每個室內兒童樂園在設計時就期待融入當地特色，暖暖區有許多旅遊名勝，尤其以自然景觀居多，透過暖東峽谷、暖暖水源地、暖東苗圃、碇內吊橋及露營村的概念，打造出暖暖的「露營趣」兒童樂園，讓孩子藉由玩樂同時，也可更了解地方自然景觀。

此外，館內也設立蜘蛛網攀岩牆，強化孩童肌肉發展、吊橋區以「碇內吊橋」為景，呈現自然氣息、樹屋溜滑梯、主山巒攀爬球池區、帳篷主題小屋、仿真超市區、戶外野餐市集區、性別友善及親子廁所等。

兒童及少年事務處長林麗蟬表示，市府為慶祝完成一區一室內兒童樂園的目標，將為喜愛樂園的孩子們準備驚喜挑戰活動「7幻樂園集章趣」，凡是帶著孩子至基隆7區室內兒童樂園遊玩，並成功蒐集到各區的紀念戳章，就可換取「基隆限定鷹站長保溫杯」，活動將於1月26日展開，相關資訊內容將公告於兒童及少年事務處臉書粉絲專頁，敬請市民朋友一起期待及關注最新消息。

基隆市長謝國樑（左2格襯衫）親自開箱第七座室內兒童樂園，並與孩童同樂。（記者羅國嘉攝）

基隆暖暖區室內兒童樂園登場，館內打造戶外野餐市集區。（記者羅國嘉攝）

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