華府機場又傳事故！2美航班機滑行道上撞擊 多名議員在機上

華府雷根國際機場為距離美國首都最近的機場，原本就相當繁忙，先前就曾傳出航管人力不足，今年以來更是意外頻傳。（路透）

2025/04/11 07:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鄰近美國首都的華府雷根國際機場（Reagan National Airport）今年以來事故頻傳，週四又傳出有兩架美國航空的班機發生撞擊，且有多名國會議員當時也在機上，所幸並未造成人員受傷。

綜合外媒報導，美國聯邦航空管理局週四表示，當天下午12點45分左右，一架美國航空公司（American Airlines）5490號航班的機翼翼尖，在滑行道上撞上另一架美國航空4522航班。據指當時在5490號航班上有76名乘客，4522航班則有67名乘客。美國聯邦航空管理局將對此展開調查。

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機場方面也表示，意外發生後兩架飛機都返回登機口，並指航班營運沒有受到影響。

美國航空則表示，這起意外並未傳出人員受傷，並透過電子郵件發布聲明強調，「安全是我們的首要任務，我們對乘客的遭遇表示歉意」。至於兩架飛機都已暫停營運，並接受維修團隊的檢查。

華府雷根國際機場為距離美國首都最近的機場，原本就相當繁忙，先前就曾傳出航管人力不足，今年以來更是意外頻傳。今年1月29日曾發生客機和美國陸軍直升機空中擦撞事故，造成67人喪命，目前調查仍在進行中。3月28日也傳出，達美航空（Delta Air Lines）飛機和美國空軍飛機差點發生擦撞。3月底左右也傳出有一架聯合航空（United Airlines）的班機在嘗試降落時，與一只風箏發生接觸，所幸無人傷亡。

另外在本月初也傳出，有美國聯邦航空總署（FAA）在該機場飛航管制塔台工作的員工，因先前涉及工作場所的肢體衝突事件，遭控傷害與毆擊罪。

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