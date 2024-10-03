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基隆離颱風最遠卻多處淹水 學者胡川安：不花錢清水溝、只顧著放假

今天上午大雨，基隆市部分道路汪洋一片。（記者林嘉東翻攝）

今天上午大雨，基隆市部分道路汪洋一片。（記者林嘉東翻攝）

2024/10/03 17:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風山陀兒來襲，強烈風雨不僅隨颱風登陸重創高雄，外圍環流帶來的暴雨，也造成北部基隆市多處道路淹水，變得汪洋一片，更傳出山區多地發生土石流。對此，歷史學界出身的國立中央大學中國文學系助理教授胡川安發文斥責，基隆目前是距離颱風最遠的台灣縣市，卻因市政府事前不花錢清水溝、只顧搶先全台放颱風假，導致基隆發生淹水災情。

颱風山陀兒今（3）日中午從高雄登陸，正以緩慢速度逐漸北上，然而受到颱風帶來的豪大雨影響，讓基隆在過去24小時最大降雨量來到318毫米，有傳出各區多處積淹水的災情，讓不少民眾怨聲連連。不僅如此，有地理位置靠近山區的民宅，因凌晨發生土石崩落，滾滾土石流直接滑落進陽台，甚至壓壞瓦斯桶，住戶也被巨大的聲響驚醒。

針對基隆發生淹水情況，胡川安在臉書發文直言，「這是離颱風最遠的基隆！錢不清水溝，顧著放假。基隆人，你們下星期自己再做一次選擇。」另外，由於基隆市長謝國樑稍早視察遭土石流入侵的民宅時，他建議受災住戶使用沙包阻擋應急，引起不少網友吐槽，胡川安也無言表示，「市長還在堆沙包。」

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