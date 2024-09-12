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拆樑團體增5看板批「債留你家小孩」 謝國樑：還債逾10億

公民團體「山海公民拆樑行動」指出，罷樑團體近日再增加5面廣告看板，批評「市府財政債留子孫」。（圖為罷免團體山海公民拆樑行動提供）

公民團體「山海公民拆樑行動」指出，罷樑團體近日再增加5面廣告看板，批評「市府財政債留子孫」。（圖為罷免團體山海公民拆樑行動提供）

2024/09/12 16:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，罷樑團體近日再增加街頭5面廣告看板，呼籲民眾投票改變基隆，並批評「市府財政債留子孫」及「錢坑市長」，市府口口聲聲說還債9億，也只是拿中央的超徵稅額地方補助款17億的其中一部份去還債。對於拆樑團體的批評，基隆市長謝國樑說，市府財政20年來最好，還債已逾10億元。

李晏蓉說，這5面看板其中2面是鼓勵基隆市民出來投票，若不滿意基隆的現況，覺得基隆失去了過往的光榮感，不願讓這個城市蒙塵的話，返鄉出來投票是很重要的意志展現。

李晏蓉表示，另外3面廣告看板的主題是公車，公車是基隆市民，尤其是老年人十分依賴的大眾運輸工具，但近來公車拋錨亂象，公車新添購或是整修的預算被排擠，投下同意罷免是最好的選擇。

李晏蓉說，剩餘2面為債留子孫及錢坑市長，基隆這一年多以來已經浮濫使用超過30億的預算，就算市府口口聲聲說還債9億，也只是拿中央的超徵稅額地方補助款17億的其中一部份去還債，甚至是前市府卸任前已規畫好的還債計畫。

她表示，在這場公民運動中，大家可以看到的是資源的絕對不對等，拆樑團體僅有一共6面看板，對上國民黨全黨上下的固樑行動，謝國樑陣營準備了鋪天蓋地的行銷資源，拆樑團體期盼的是公民的支持，請基隆市民回家投下同意罷免票，是基隆未來最好的選擇。

謝國樑則說，目前市府財政20年來最好，還債已逾10億元，拆樑團體也要依事實來說話。

公民團體「山海公民拆樑行動」指出，罷樑團體近日再增加5面廣告看板，呼籲民眾投票改變基隆。（圖為罷免團體山海公民拆樑行動提供）

公民團體「山海公民拆樑行動」指出，罷樑團體近日再增加5面廣告看板，呼籲民眾投票改變基隆。（圖為罷免團體山海公民拆樑行動提供）

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