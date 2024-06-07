斑馬線會轉彎！在基隆基金一路口 還有「之字型」

基隆市基金一路208巷口人行道會轉彎，民眾擔心有安全顧問。（記者盧賢秀攝）

2024/06/07 22:06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕有看過會轉彎的斑馬線嗎？基隆市基金一路208巷口斑馬線和一般的不一樣，不但沒有銜接路口人行道，中間還會轉彎，還有之字型斑馬線，民眾擔心有視線死角，駕駛轉彎一不小心撞上行人。結是基隆市政府與公路局各自負責規劃人行道、中間庇護島，沒有同步造成奇葩景象，將協調改善。

基金一路208巷情人湖入口處路口，不論平時還是假日車流量都很多，路口不對稱，造成斑馬線不像一般四四方方，奇形怪狀、中間還隔著庇護島，引發網友討論，有人認為這樣斑馬線安全有問題，擔心車輛經過會因距離不等、視線死角危險。

民眾說，一般過斑馬線走直線，但這處斑馬線是斜的，要繞過來又繞過去，第一次遇到這種「會轉彎的斑馬線」；也有人說，依枕木斑馬線方向走，駕駛人注意就好。

議員吳驊咖與市府工務處人員、新崙里里長林金龍等人勘查，工務局人員說，市政府去年7月先做人行道改善工程，做騎樓、遮雨棚等設施；公路局9月設置庇護島、地面標線畫設，其中一側被護欄擋住，因此就畫成有點V字會轉彎的斑馬線。

吳驊珈說，市府雨遮護欄調整位置，把開口對準庇護島直接對接，就可以直線通行，改善目前的狀況。市府說，將再與公路局協調改善。

基隆市基金一路208巷口人行道會轉彎，民眾擔心有安全顧問。（記者盧賢秀攝）

基隆市基金一路208巷口人行道會轉彎。（記者盧賢秀攝）

還有「之字型斑馬線」。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法