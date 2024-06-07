為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

斑馬線會轉彎！在基隆基金一路口 還有「之字型」

基隆市基金一路208巷口人行道會轉彎，民眾擔心有安全顧問。（記者盧賢秀攝）

基隆市基金一路208巷口人行道會轉彎，民眾擔心有安全顧問。（記者盧賢秀攝）

2024/06/07 22:06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕有看過會轉彎的斑馬線嗎？基隆市基金一路208巷口斑馬線和一般的不一樣，不但沒有銜接路口人行道，中間還會轉彎，還有之字型斑馬線，民眾擔心有視線死角，駕駛轉彎一不小心撞上行人。結是基隆市政府與公路局各自負責規劃人行道、中間庇護島，沒有同步造成奇葩景象，將協調改善。

基金一路208巷情人湖入口處路口，不論平時還是假日車流量都很多，路口不對稱，造成斑馬線不像一般四四方方，奇形怪狀、中間還隔著庇護島，引發網友討論，有人認為這樣斑馬線安全有問題，擔心車輛經過會因距離不等、視線死角危險。

民眾說，一般過斑馬線走直線，但這處斑馬線是斜的，要繞過來又繞過去，第一次遇到這種「會轉彎的斑馬線」；也有人說，依枕木斑馬線方向走，駕駛人注意就好。

議員吳驊咖與市府工務處人員、新崙里里長林金龍等人勘查，工務局人員說，市政府去年7月先做人行道改善工程，做騎樓、遮雨棚等設施；公路局9月設置庇護島、地面標線畫設，其中一側被護欄擋住，因此就畫成有點V字會轉彎的斑馬線。

吳驊珈說，市府雨遮護欄調整位置，把開口對準庇護島直接對接，就可以直線通行，改善目前的狀況。市府說，將再與公路局協調改善。

基隆市基金一路208巷口人行道會轉彎，民眾擔心有安全顧問。（記者盧賢秀攝）

基隆市基金一路208巷口人行道會轉彎，民眾擔心有安全顧問。（記者盧賢秀攝）

基隆市基金一路208巷口人行道會轉彎。（記者盧賢秀攝）

基隆市基金一路208巷口人行道會轉彎。（記者盧賢秀攝）

還有「之字型斑馬線」。（記者盧賢秀攝）

還有「之字型斑馬線」。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
斑馬線上出現5小孔 網好奇用途 專家解答了
2024/01/21 19:46

斑馬線上出現5小孔 網好奇用途 專家解答了
桃園有「消失的月台」？走斑馬線赫見「一堵牆」 網諷「霍格華茲入口」
2024/03/04 19:23

桃園有「消失的月台」？走斑馬線赫見「一堵牆」 網諷「霍格華茲入口」

1588萬起．燕巢市心鉅作、白派公園別墅
這斑馬線會動？美華盛頓州4斑馬跳車跑了 民眾傻眼停車讓道
2024/04/29 16:05

這斑馬線會動？美華盛頓州4斑馬跳車跑了 民眾傻眼停車讓道
無情的行人地獄！新北阿嬤過斑馬線 十幾輛車竟沒車想讓
2024/04/20 15:20

無情的行人地獄！新北阿嬤過斑馬線 十幾輛車竟沒車想讓

科技新貴心頭好 新竹「這區」值得關注
基隆市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播