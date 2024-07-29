永續教育獎 基隆長樂、復興國小銅樂

基隆市復興國小主任林恩如（左）與台北市仁愛國小老師陳俐穎（右），以「慧眼識標章：我的選擇決定我的世界」榮獲傑出永續教案比賽銅獎。 （林恩如提供）

2024/07/29 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長樂國小及復興國小參加第二屆《台灣永續教育獎》獲傑出永續教案比賽銅獎；長樂國小、復興國小校長異口同聲說，全台各縣市環教學校同場競技，銅獎得來不易。

基隆市復興國小主任林恩如與台北市仁愛國小老師陳俐穎跨校合作，以「慧眼識標章：我的選擇決定我的世界」參賽，設計教學方案讓學生認識市面上常見的友善環境標章。林恩如回憶說，參賽時，希望設計的教學方案，讓住在城市與山區的學童都能適用，找上好友陳俐穎一起發想，決定從常見的標章來著手。

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林恩如說，社區踏查是以北市仁愛國小五年級學生做教案實驗對象，以仁愛國小周遭商店做踏查，教學生認識商品標章，不但購物品質有保障，更節能省錢。藉由課程讓學生體驗「SDGs十二負責任的消費」，藉此提升家人跟社區居民的消費意識，成為對環境友善的地球公民。

長樂國小老師施保成表示，團隊以「校園大解『廚』營養午餐廚餘轉化的探究」為題，希望推敲出可行的方案，讓廚餘可以回收再利用。

基隆市教育處代理處長楊桂杰表示，長樂國小朝「台美生態學校」綠旗認證邁進；復興國小受邀於八月廿一日至內政部分享地方發展永續海岸的執行經驗，兩校環境永續的成績，值得他校學習。

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