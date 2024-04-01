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基市府斥資443萬辦電競賽 議員施偉政批評成效令人質疑

民進黨基隆市議員施偉政今天（1日）下午開直播指出，市府於3月30日舉辦〈113年星光電競大賞『基隆盃：為愛而戰』〉活動，總獎金16萬元，但決標金額竟高達443萬3500元，而且官方臉書粉絲專頁更只有66個讚、127個追蹤，這樣的執行成效令人質疑。 （民進黨基隆市議員施偉政提供）

民進黨基隆市議員施偉政今天（1日）下午開直播指出，市府於3月30日舉辦〈113年星光電競大賞『基隆盃：為愛而戰』〉活動，總獎金16萬元，但決標金額竟高達443萬3500元，而且官方臉書粉絲專頁更只有66個讚、127個追蹤，這樣的執行成效令人質疑。 （民進黨基隆市議員施偉政提供）

2024/04/01 16:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議員施偉政今天（1日）下午開直播指出，市府於3月30日舉辦〈113年星光電競大賞『基隆盃：為愛而戰』〉活動，總獎金16萬元，但決標金額竟高達443萬3500元，而且官方臉書粉絲專頁更只有66個讚、127個追蹤，這樣的執行成效令人質疑。

施偉政指出，這樣的一場電競比賽從海選一直到四強賽都是線上舉辦，直到冠亞軍比賽才舉行實體賽，而邀請來代言協辦的電競選手團體DCG協助基隆拍攝城市行銷廣告線上也只有不到千次觀看，執行成效令人質疑。

施偉政進一步提出，花443萬3500元的錢，若是希望培養基隆電競運動教育風氣，不是更應該好好宣傳嗎？舉凡教育基地選址、器材投入、教練團籌備等都應該投入。反之如果只是為了舉辦吸引同好的電競比賽，為何需要由教育處擔任主辦單位？

施偉政抨擊說，歷次預算審查中，沒有審閱到此筆預算，施偉政詢問教育經費不是應該讓全基隆學生及家長都能夠享有課後輔導嗎？拿來改善營養午餐的烹飪人力不足問題，也很好不是嗎？為何偏偏大手筆舉辦電競活動花了443萬餘元，令人質疑是不是又拿來照顧謝友友？

市府於3月30日舉辦〈星光電競大賞『基隆盃：為愛而戰』〉活動，總獎金16萬元。 （基隆市政府提供）

市府於3月30日舉辦〈星光電競大賞『基隆盃：為愛而戰』〉活動，總獎金16萬元。 （基隆市政府提供）

基隆市政府於3月30日舉辦〈113年星光電競大賞『基隆盃：為愛而戰』〉活動，總獎金16萬元，圖為當天實體賽情況。 （基隆市政府教育處提供）

基隆市政府於3月30日舉辦〈113年星光電競大賞『基隆盃：為愛而戰』〉活動，總獎金16萬元，圖為當天實體賽情況。 （基隆市政府教育處提供）

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