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基隆新豐街人行道破損、末串連 居民行得不安心

基隆市新豐街人行空間破損嚴重。（許睿慈提供）

基隆市新豐街人行空間破損嚴重。（許睿慈提供）

2024/01/25 14:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市新豐街兩側商家、大型社區林立，但只有部分路段設有人行道，人行通行空間不少混雜社區私人土地，缺乏串聯且破損，居民通行不友善，除了走在馬路與車爭道，走在人行道也怕跌倒，議長童子瑋與議員許睿慈希望市府加速改善。市府工務處表示，已整合串連行人通行空間，預計今年底前改善完成。

童子瑋、許睿慈、與市府交通處、工務處、都發處等單位，勘查新豐街行人通行空間改善計畫。

居民說，附近大型社區住戶超過6千多戶，車流與人流都很大， 只有部分路段有人行道，其他很多地方是社區的花台、公共空間．不僅破損、高低落差大，曾有居民跌倒受傷，實在走得不安心。

許睿慈表示，新豐街戶數多行人通行需求也大，沒有妥善規劃，行人通行空間土地所有權分屬於不同社區，欠缺串連跟整合，同時高低落差大，水溝蓋與花圃等阻礙行人動線，只有靠近巴賽隆納、海洋大學世界社區有人行空間，希望市府加速改善。

議長童子瑋要求市府先修繕人行道路面破損部分，再配合內政部計畫改善，打造行人友善交通環境。

工務處說，會針對新豐街沿線需修繕的地點先行改善，讓行人通行安全。交通處表示，新豐街沿線已全面檢討，建置友善人行道、智能交通號誌改善、道路標誌標線及道路路口安全等全面檢討改善，整合串連各社區前人行道，所需經費二千三百多萬元，內政部補助一千九百多萬元，預計今年底完工。

議長童子瑋（右2）與議員許睿慈（左2）勘查新豐街人行空間改善。（許睿慈提供）

議長童子瑋（右2）與議員許睿慈（左2）勘查新豐街人行空間改善。（許睿慈提供）

議長童子瑋與議員許睿慈勘查新豐街人行空間改善。（許睿慈提提供）

議長童子瑋與議員許睿慈勘查新豐街人行空間改善。（許睿慈提提供）

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