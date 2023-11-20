海大附中單親高二生罹患罕癌 周大觀基金會致贈抗癌基金

國立台灣海洋大學附設高級中學漁業科二年級學生林靖彥（左），因罹患「骨盆惡性結締組織增生性小圓細胞腫瘤」，周大觀基金會今天到校捐贈抗癌基金，林靖彥與母親感謝外界的愛心捐款。（記者俞肇福攝）

2023/11/20 14:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學附設高級中學漁業科二年級學生林靖彥，因罹患「骨盆惡性結締組織增生性小圓細胞腫瘤」，由於屬於重大惡性罕見腫瘤需要化學治療及投放標靶藥物，海大附中家長會及周大觀文教基金會發動「一書一希望」幫林靖彥籌募抗癌基金，希望不要讓單親罕癌勇士抗癌之路孤單。

周大觀文教基金會為了不讓罹癌學生獨自面對癌症，設置「抗癌圓夢助學金」，從1997至2023年，26年來資助新台幣2億7千5百多萬元，力挺13772位罹癌學生；周大觀文教基金會今天（20日）到海大附中捐出周大觀遺作《我還有一隻腳》等13種2600多冊勵志圖書義賣，募集救命標靶藥物。

海大附中漁業科老師劉靜宜表示，家住新北市萬里區的林靖彥與單親媽媽相依為命，因為不捨擔任看護工的媽媽早出晚歸，貼心的他很小就學會自己煮飯，讓媽媽下班回家，可以吃到愛的晚餐；劉靜宜說，她告訴林靖彥只有教育才能翻轉人生，林靖彥努力學習，每學期保持前三名，希望早點畢業，考上海大就讀，改變家中的環境。

不料天有不測風雲，今年暑假，林靖彥高燒不退，轉診至台北榮民總醫院才確診是罹患罕見癌症。林靖彥最擔心的是，自己抗癌治療期間，有些藥物是健保不給付，必須自費，擔任看護工的媽媽，因為他罹癌而積欠龐大醫藥費；另外，媽媽請假陪他看病治療，擔心媽媽因此沒工作，家中唯一經濟來源也中斷，林靖彥連營養品都捨不得吃，只因怕花錢。

海大附中家長會長何美英表示，家長會聽到林靖彥罹癌後，發動家長會募款，海大附中的學生會也主動募款，哪怕與林靖彥也不認識的同學，大家也慷慨解囊，100元、200元的愛心零錢捐，共募集30066元，展現相互幫助的同學情誼，讓她十分感動。

基隆市政府籌措15萬元，社會處也募款9萬元，由基隆市副市長邱佩琳與教育處代理處長楊桂杰出席捐贈；基隆中正國中副會長楊佳明也捐贈10萬元。海大校長許泰文捐款一萬元，畢業校友的中華海洋生技董事長張永聲、總經理陳樹人捐款。

海大附中校長洪進源表示，感謝各界慷慨解囊，學校已收到數百筆關懷醫療善款，目前已有一百多萬善款，暫時足以因應積欠醫療費與現階段抗癌費用，先暫停募款作業，等整理告一段落，有募款需求再向外界說明。

國立台灣海洋大學附設高級中學漁業科二年級學生林靖彥，因罹患「骨盆惡性結締組織增生性小圓細胞腫瘤」，由於屬於重大惡性罕見腫瘤需要化學治療及投放標靶藥物，基隆市府由副市長邱佩琳（右）、教育處代理處長楊桂杰致贈十五萬元抗癌基金，鼓勵林靖彥堅強抗癌。（記者俞肇福攝）

國立台灣海洋大學附設高級中學漁業科二年級學生林靖彥，因罹患「骨盆惡性結締組織增生性小圓細胞腫瘤」，由於屬於重大惡性罕見腫瘤需要化學治療及投放標靶藥物，周大觀基金會與基隆市政府及各界善心人士，籌募抗癌基金捐贈，鼓勵林靖彥堅強抗癌。（記者俞肇福攝）

國立台灣海洋大學附設高級中學漁業科二年級學生林靖彥，因罹患「骨盆惡性結締組織增生性小圓細胞腫瘤」，由於屬於重大惡性罕見腫瘤需要化學治療及投放標靶藥物，海大附中學生會發動全校愛心零錢捐，籌募抗癌基金30066元捐贈，鼓勵林靖彥堅強抗癌。（記者俞肇福攝）

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