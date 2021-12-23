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    首頁　>　基隆市

    基隆表揚衛生保健志工 于林敏服務22年獲特殊績優貢獻獎

    于林敏（右）在衛生所擔任志工22年獲特殊績優貢獻獎。（記者盧賢秀攝）

    于林敏（右）在衛生所擔任志工22年獲特殊績優貢獻獎。（記者盧賢秀攝）

    2021/12/23 00:03

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市22日下午表揚衛生保健志工，市長林右昌感謝志工在疫情期間仍堅守崗位，不論是疫苗接種或是量體溫等工作，辛苦付出。

    林右昌說，台灣目前的防疫成果得來不易，這都要歸功於所有國人遵守防疫中心的指引，即使已經連續很多日零確診，但大家都還是戴好口罩，因為國人同胞的支持，才有現在的防疫成果。

    林右昌指出，基隆市有1054位衛生保健志工，佔全市1.3萬名總志工人數的8%左右，在今年疫情期間，大家仍堅守志願服務崗位，不論是衛生所或醫療院所的疫苗接種，或在各單位出入口維護秩序、體溫量測及落實個人資料登錄等，在這段人心浮動的期間，除了醫護人員的辛苦付出，還有志工們的無私奉獻，照亮自己也溫暖大家。

    獲「特殊績優貢獻獎」的于林敏女士，是頒獎中服務年資最久、服務時數最高的志工，在中正區衛生所已經持續服務22年，總是用親和的態度協助門診，能主動觀察民眾需求並儘快提供幫忙。即使今年疫情嚴峻，衛生所一度暫停志工服務，但她在接種完2劑COVID-19疫苗後，立即投入服務行列，在第一線協助量測體溫等防疫措施，服務熱忱令人感佩。

    活動中除了頒獎表揚志工之外，也頒發109年「拒絕供應菸品予未滿18歲者」績優商家感謝狀，表揚109年中央實地喬裝測試「任何人不得供應菸品予未滿18歲者」合格商店共計23家（共測試30家，合格率約77%）。

    衛生局表示，此次表揚活動共計頒發155名衛生局評核個人獎項（特殊績優獎9名、金牌獎16名、銀牌獎8名、銅牌獎22名、志願服務獎19名及勤勉獎81名），展現本市衛生保健志工豐碩的服務成果。

    基隆市表揚保健志工。（記者盧賢秀攝）

    基隆市表揚保健志工。（記者盧賢秀攝）

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