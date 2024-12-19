台積電設廠 帶動40幾家廠商跟進

英飛凌高雄辦公室開幕，高雄市長陳其邁（右四）、英飛凌晶圓委外製造部副總駱漢誠（左四）出席。（記者葛祐豪攝）

2024/12/19 05:30

德晶片製造商英飛凌成立高雄辦公室 同棟四家半導體相關企業進駐

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電投資高雄吸引四十幾家上下游供應鏈廠商進駐高雄，德國晶片製造商英飛凌（Infineon）昨天成立高雄辦公室，同棟大樓還有艾司摩爾（ASML）等四家半導體相關廠商。

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北高雄的A級辦公室供不應求

位於高捷R15生態園區站旁的「凹子底停五立體停車場」BOT案，由一功營造興建十層的「艾捷大樓」，除地上三至六層作為停車場，其餘商辦樓層分別有荷商艾司摩爾、美商科林研發、日商東京威力科創進駐，再加上德商英飛凌，同棟共有四家半導體相關廠商。

英飛凌高雄辦公室昨天舉辦開幕活動，由英飛凌晶圓委外製造部副總經理駱漢誠主持，市長陳其邁受邀為高雄據點成立剪綵。

陳其邁表示，高雄近期陸續有四十幾家半導體上下游供應鏈廠商進駐，包含IC設計、設備材料等，北高雄的A級辦公室供不應求；英飛凌在台灣與台積電、日月光，有非常多合作機會，據點靠近市中心，交通便捷，離高鐵左營站只有一個捷運站、台積電廠區兩個捷運站，有利於產業垂直整合。

台積電產業鏈 估算6萬多職缺

駱漢誠指出，英飛凌是車用電子、安全晶片製造商，於一九九九年進入台灣市場，繼台北、新竹後，於高雄設立台灣第三個辦公室，未來將持續招募人才，聚焦與半導體封裝及測試外包夥伴建立策略合作關係。

外界也關心台積電進駐高雄，能增加多少就業機會。陳其邁說，台積電一個廠大概一五○○名員工、五個廠七五○○員工，若根據工研院估算，周遭產業鏈人數可達八倍左右，總數大概六萬多人。至於台積電第一波的員工，約有三分之一是住在高雄，還有不少比例是北漂回鄉的高雄子弟。

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