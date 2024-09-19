高雄「以住代護」活化眷村 旅遊業推來住一晚

高雄17文苑提供旗袍體驗和健康飲食服務，體會現代眷村愜意的生活氛圍。 （高雄翰品酒店提供）

2024/09/19 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄是軍事基地大本營，市府十年來透過「以住代護」活化老舊眷村有成，吸引旅宿業推出旅遊專案，由導覽員帶領參觀左營明德新村的「再見捌捌陸台灣眷村文化園區」，及進駐六十戶「以住代護」的建業新村，讓民眾瞬間進入懷舊時空。

左營建業新村、鳳山黃埔新村 推民宿

高市府歷時十年投入「以住代護」活化眷村，目前於左營建業新村、鳳山黃埔新村，各進駐約六十戶，包括民宿、餐飲、藝文工作室、文創商店等型態，建業以民宿、餐飲為大宗，黃埔則以民宿、工作室為主。

史博館與業者合作 好吃又好玩

高雄市立歷史博物館與翰品酒店合作，推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案。史博館館長李文環表示，為推廣高雄市眷村文化，讓民眾看見眷村的蛻變與重生，除了左營眷村外，他也推薦岡山皮影戲館，可以與更多飯店及旅遊業者合作套裝旅遊。

高雄翰品總經理林俊宇說明，專案將帶領遊客前往左營明德新村的「再見捌捌陸台灣眷村文化園區」，及隔鄰的建業新村，由「流動部落」擔任帶路人，參觀手作文創「染染手兒」、「阿美的顏色工作室」，眷村民宿「左眷雅居」、「軍旅舍」，提供好吃又健康的「17文苑．旗袍好食光」、老物雜貨舖的「建業新村8」等，了解眷村的歷史故事及建築之美。

旅客來到高雄除了住飯店，眷村民宿也是難得的體驗，三天兩夜「來去眷村住一晚」逢週二至週四成行、六人成團，除了眷村遊程，第一晚還入住眷村民宿，第二晚入住高雄翰品酒店。

「左眷雅居」位於左營建業新村，是全台第一批眷村民宿。 （高雄翰品酒店提供）

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