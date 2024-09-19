經費636億 高屏二快環評初審過關

2024/09/19 05:30

要求補充水質監測、樹木移植等資料 再送環評大會審查

〔記者吳柏軒、黃良傑／綜合報導〕高雄、屏東兩地東西路廊缺乏，交通部規劃高屏東西向第二條快速公路（高屏二快）興建，昨天通過二階環評初審，但因道路跨越高屏溪、分割環境生態等，環評委員要求補充河川水質監測、生態廊道、樹木移植、仁武斷層監測等資料，再送至環評大會審查。

行政院於二○一八年核定「高屏二快」計畫，全長廿二．六公里，起點為高雄市高鐵路、終點為屏東縣國道三號，估經費六三六億。

起點高市高鐵路、終點屏縣國道三號

負責開發的交通部公路局南區公路新建工程分局指出，高屏二快將跨越或銜接台一線、台三線，以及國一、國三、國七、國十等道路，設八處交流道，工期約四．五年，高雄左營站到屏東火車站可縮短成廿四分鐘。

左營站到屏東火車站 可縮短為24分鐘

但環評委員針對高屏二快提出各項環境影響問題，包含瀕臨絕種的草鴞保育、河川水質監測、陸域生態廊道評估，以及施工範圍二千餘株樹木移除，乃至居民陳情施工路段的交通壅塞，還有工程使用低碳建材及綠電設施等評估。另也有環委建議，若高屏二快已縮短兩地交通，應再評估高鐵延伸屏東的必要性。

經公路局回覆與承諾，環評委員通過高屏二快環評初審，但要求在十一月底前補正資料，包含橋梁施工期的河川水質監測、生態廊道具體規劃、樹木植栽移補計畫，以及施工期的交通衝擊並提出減輕措施，以及評估低碳建材及綠電設施可行性，更要監測仁武斷層對工程道路影響，經確認無誤，後續再送環評大會審查。

市府爭取部分路段設平面道路

對此，高市交通局回應，「高屏二快」若完工啓用，將可增加地區快速路網的可及性，促進區域均衡外，可同時紓解台八八快速道路及省道台一線以及鼎金交流道車流負荷，同時可作為未來國道七號轉銜至國道一號的重要路徑。高雄市府也向公路局爭取部分路段設置側車道（平面道路），以提升機慢車通行、便利地方進出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法