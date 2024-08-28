今年摘逾700虎頭蜂巢 高市府︰勿噴殺蟲劑

高雄今年已移除七百多個虎頭蜂巢。（記者陳文嬋攝）

2024/08/28 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕正值虎頭蜂繁殖季節，高雄市今年以來移除七一○個虎頭蜂巢，九成以上都是黃腰虎頭蜂，以美濃區一二八件最多；近來外縣市發生虎頭蜂螫人事件，農業局表示，網傳遇到虎頭蜂使用殺蟲劑是不正確的行為，最佳建議是迅速離開。

避免蜂螫 最好迅速離開

虎頭蜂繁殖季節為七至十月，高雄市農業局今年以來移除七一○個虎頭蜂巢，比去年同期移除九三五件略少，光黃腰虎頭蜂就六九七件，高達九成以上，主要分布於低海拔淺山，以美濃區一二八件最多，應是淺山及林木較多。

農業局表示，都會區偶爾也有虎頭蜂巢，大多在公園、路樹，民眾若發現蜂巢，請保持五至十公尺安全距離，若於窗外請緊閉窗戶，並撥打一九九九，農業局會儘速派員協助移除。

近來外縣市發生虎頭蜂螫人事件，農業局指出，民眾前往山區應穿著樸素、長袖衣褲，避免擦香水、穿著鮮豔衣褲，當發現虎頭蜂游離蜂在附近出現時，應直接原路折返離開，切勿揮打、攻擊虎頭蜂，使用殺蟲劑噴虎頭蜂是不正確行為，這些動作都會激怒虎頭蜂開始攻擊，最佳方法是迅速離開。

農業局說，一旦遭到虎頭蜂螫咬，其釋放出費洛蒙，會吸引更多虎頭蜂前來，應迅速逃離現場，並利用衣物遮蓋頭部，朝反方向逃離，如被蜂螫應立即就醫。

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