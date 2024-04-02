6公所規劃托嬰中心 收托104嬰幼兒

高雄改建6區公所設施，成立托嬰中心。圖為橋頭區公所2樓的托嬰中心。（高市社會局提供）

2024/04/02 05:30

政府每月補助七千 家長最高僅需負擔二千元

〔記者洪定宏／高雄報導〕為了滿足青壯族群的育嬰需求，高市社會局除了利用學校及社會住宅布建公共托育機構，也由市府協調改建區公所設施，逐步增加托嬰中心，今年規劃六處，共可收托一○四名的○歲至二歲小朋友，政府補助公共化托育每月七千元，家長每月最高僅需負擔二千元。

燕巢、橋頭已開幕 收托24人

社會局表示，今年二月六日先開幕的是在燕巢區公所一樓，名為「燕巢中安社區公共托育家園」，共十二個名額，委由財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會承辦；然後是三月廿七日開幕的橋頭區公所二樓會議室，名為「橋頭隆豐社區公共托育家園」，也是十二人，委託財團法人台南市燕豐教育基金會承辦。

社會局指出，台南市燕豐教育基金會前年開始在台南推動兒少教育、長期照護，但因主要捐贈者是高雄人，所以跨區加入高雄的服務行列。

目前規劃中的有四處，包括鳳山區公所一樓、路竹區公所三樓、仁武區公所的活動中心、湖內區公所旁的禮堂，今年都將改建為托嬰中心，各容納廿人，總共八十人，預計今年上半年陸續開幕。

鳳山、路竹、仁武、湖內上半年開幕

社會局指出，高雄公托據點已有五十五處，未來三年將達八十五處。

政府補助公共化托育每月七千元，所以家長送小孩到高市公托機構，每月最高僅需負擔兩千元，期望透過「增補助、減負擔」，在托育與經濟支持層面，減輕育兒家庭負擔。

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