加速建智慧停車格 2年1萬格

高市拚轉型成減碳智慧城，宣布至二○二六年將建置一萬格Al感應智慧停車格。（記者黃良傑攝）

2024/04/02 05:30

目前已建置1720格 以無紙化開單 年減1.3公噸碳排放

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通局持續廣建智慧停車格及地磁設備，運用科技於停車收費管理，提供即時停車資訊，決定全面加速建置地磁感應收費，預計至二○二六年可達二萬八千格地磁車格，以及一萬格Al感應智慧停車格，方便民眾停車。

預計將建置二萬八千格地磁車格

交通局表示，目前已於高雄軟體園區、澄清湖、衛武營周邊路段建置共一七二○格智慧停車格，利用車牌辨識技術自動計算停車費，以無紙化開單，每年可減少約八十七萬張停車單的使用，相當於減少了一．三公噸的碳排放，提高停車格周轉率五十％以上。

為擴增智慧停車服務範圍，交通局與路邊停車開單勞務委外契約，要求廠商建置智慧停車格及地磁設備，Al智慧停車格選址原則，將以熱門景點周邊主要幹道等高停車需求路段為優先考量，其餘收費路段則建置地磁設備偵測，提供民眾全面性的路邊即時停車位資訊，降低駕駛繞駛搜尋車位時間。

交通局表示，智慧停車設備有低位、停車柱、高位等三種型式，在建置前會先與地方溝通，並因地制宜規劃合適設備。近期河堤路、民族路及周邊路段已初步完成建置七百餘格智慧停車格，目前正進入系統整合測試階段，預計於今年中將正式上線提供服務；另凹子底、美術館、巨蛋商圈周邊路段也陸續建置中。

查詢「停車大聲公APP」快速找車位

交通局長張淑娟也到河堤路視察智慧停車設備建置情形，要求委外廠商應如期如質完工及確保系統完善，交通局公有停車場服務網的「停車大聲公APP」可供查詢，引導民眾快速尋找停車位，減少尋找停車位的車流。

交通局委託第三方機構進行高市智慧停車服務滿意度調查，多數民眾已清楚知道智慧停車無紙化開單模式、繳費方式，近九成的民眾支持智慧停車政策。

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