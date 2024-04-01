為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

兒童連假 高雄3場館50旅宿推優惠

兒童節連假到壽山動物園，可近距離觀看水豚。（記者葛祐豪攝）

兒童節連假到壽山動物園，可近距離觀看水豚。（記者葛祐豪攝）

2024/04/01 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕兒童、清明節四天連假即將到來，高雄市繼多個藝文場館推出十二歲以下兒童免費入場後，壽山動物園、崗山之眼、旗津貝殼館等三大場館也跟進；全市五十家業者並同步推出多項優惠方案。

高市府於四月四日至七日，在衛武營都會公園舉辦「海洋童樂會─高雄總動員」兒童節系列活動，多個藝文場館包括科工館、紅毛港文化園區、見城館、再見捌捌陸、鳳儀書院、旗山車站─糖鐵故事館等，同步推出十二歲以下兒童免費入場。

高市觀光局長高閔琳表示，今年一至三月，高雄迎來四十九場演唱會，帶來六十五萬次觀光人潮、創造廿一億元觀光產值，為吸引熱潮，觀光局轄管的壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼等三大場館，在四天連假十二歲以下兒童也免費入園。

兒童連假期間，壽山動物園也推出「藝童聽故事」、「藝童玩樂器」、「藝童DIY」、「藝童聽音樂」等適合親子體驗活動。

觀光局也整合超過五十家百貨旅宿業者，在兒童連假推出親子住宿優惠方案，入住即可獲得市府加碼贈送的商圈夜市券或驚喜小禮；合作業者包括大立百貨、夢時代摩天輪、義大遊樂世界、SKM Park鈴鹿賽道樂園等兒童放電天堂，均推出各式搭乘或入場優惠方案，相關優惠可上高雄旅遊網官網查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播