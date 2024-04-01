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高雄物產館熄燈 將轉型線上商城

高雄物產館當作展售中心，空間規劃陳設與商品設計不符合現代賣場需求。 （記者陳文嬋攝）

高雄物產館當作展售中心，空間規劃陳設與商品設計不符合現代賣場需求。 （記者陳文嬋攝）

2024/04/01 05:30

〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕高雄市農業局設立高雄物產館蓮潭旗鑑店，委外經營十二年行銷農產品，因應數位經濟崛起，建物賣場昨天熄燈，物產館將轉型線上商城，並攜手大型量販店等實體店面，方便民眾多元選購農產品；物產館建物將回歸觀光局朝向觀光旅遊業營運。

原建物回歸觀光局 朝餐飲複合經營

位於蓮池潭畔的物產館建物未來營運走向，觀光局長高閔琳表示，目前尚未有明確方向，會持續尋找潛在廠商，詢問投資意願，初步可能朝向餐飲等複合式經營型態。

高閔琳透露，今年二月底的跨局處會議，農業局將持續優化高雄物產館，觀光局則代為尋找潛在投資廠商，雖然店家租約於三月底到期，維護管理機關仍是農業局，建物仍需進一步點交。

據了解，十多年來農業局把高雄物產館當作展售中心，空間規劃陳設與商品設計不符合現代賣場需求，業績一直不太好，由於蓮池潭風景區屬於觀光局管轄，市府高層希望由觀光局接手，從農產行銷用途改為提振觀光。

農業局表示，因應時代潮流及網購便利性，農業銷售模式需要與時俱進，市府積極佈局網路商機，推動高雄物產館轉型，邁入多通路與數位新時代，除輔導高雄市農會經營高雄首選電商平台外，更與蝦皮購物合作轉型線上商城，提供全年二十四小時服務，結合蝦皮直播、蝦皮店到店，並持續推動小農電商輔導計畫，協助高雄小農直接上架各大型電商通路。

農業局也與大型實體通路合作，包括全聯、好市多、7-11、全家、家樂福、大潤發等，舉辦試吃推廣活動。

高雄物產館昨功成身退，轉型線上商城，邁入多通路與數位新時代。 （記者陳文嬋攝）

高雄物產館昨功成身退，轉型線上商城，邁入多通路與數位新時代。 （記者陳文嬋攝）

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