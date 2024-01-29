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高捷含輕軌去年總運量 逾6482萬人次

去年高雄捷運與輕軌總運量逾六千萬人次。 （記者李惠洲攝）

去年高雄捷運與輕軌總運量逾六千萬人次。 （記者李惠洲攝）

2024/01/29 05:30

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄捷運含輕軌去年的總運量逾六四八二萬人次，全年客運收入為十四．七八億元，均比前年成長達四成，已逼近疫情前的水準。

根據交通部與高市府的統計，去年高雄捷運含輕軌的運量達六四八二．六萬人次，其中捷運紅線的運量四二九四．二萬人次、捷運橘線的運量一四一一．五萬人次、輕軌運量七七六．八萬人次。

全年客運收入逾14億元 成長4成

去年運量最高的是捷運紅線左營站達六○五萬人次，該站是整合高鐵、台鐵、捷運等三鐵共構車站，受惠於高鐵與台鐵營運增溫，捷運運量也同步成長；運量次高是捷運紅線巨蛋站四三八萬人次、捷運紅線高雄車站四○六萬人次居第三、捷運紅線三多商圈站三四六萬人次居第四、紅橘線交會的美麗島站二八七萬人次第五；去年運量最低的則是捷運紅線橋頭糖廠站，僅三十二．八萬人次。

若與前年的運量相比，去年不論捷運紅線、捷運橘線、輕軌等，運量均大幅成長四成。疫情爆發前的二○一九年，高雄捷運含輕軌總運量為六八七三萬人次，也是史上最高，去年的運量已經達到疫情前高峰九成四的水準。去年高雄捷運含輕軌的客運收入十四．七八億元，也達到疫情前的九成一。

2021年疫情高峰 總運量4千萬人次

二○二一年是疫情蔓延的高原期，當年高雄捷運與輕軌總運量降至僅剩約四千萬人次，客運收入僅九億元。去年捷運與輕軌營運已經完全擺脫疫情干擾，今年捷運紅線將向北延伸至岡山火車站，加上環狀輕軌已經全線通車、費率改為里程計費，高雄市的軌道運輸路網與轉乘更趨完善，全年的運量與客運收入可望再度大幅攀升。

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