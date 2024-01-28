8大花區綻放 美濃、杉林春節迎賓

遊客穿著客家藍衫、持美濃油紙傘，漫步花海超浪漫。（記者陳文嬋攝）

2024/01/28 05:30

〔記者陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕農曆春節將至，高雄市農業局於美濃、杉林區彩繪大地，規劃八大區共五十七公頃花海，美濃區「冬遊記」以農村稻草打造西遊記人物行銷農特產品，更以竹編三米高、五米長巨龍，杉林區也將於情人節首度開放花田供民眾採花。

美濃冬遊記 行銷農特產

農業局說，八大花區以杉林區較大，種植波斯菊、向日葵等，包括美濃湖畔、中山路二段、自強街一段、旗美商工一帶、杉林月光山隧道兩側、新庄小份尾及杉林大橋、月眉一帶，目前已陸續綻放，串聯在地景點迎賓。

美濃區主題冬遊記，以農村稻草編織西遊記人物裝置藝術，豬八戒手捧美濃橙蜜香番茄大快朵頤逗趣十足，沙悟淨穿藍衫肩扛美濃一四七米扁擔，唐三藏頭戴客家花布帽、孫悟空藍染花布造型，展現客家文化。

此外，美濃湖畔平台也設置一座「願吉祥」蓮花佛手供民眾祈福；更以竹編三米高、五米長巨龍意象，民眾賞花體驗冒險與藝術之旅，還能手作陶藝、藍染、客家擂茶及採小番茄，品嘗粄條、麻糬等客家美食。

情人節 杉林賞花兼採花

杉林區推出情人節賞花、採花、野餐活動，二月十四日首度開放花田，民眾採花度過另類情人節。

此外，澎湖國家風景區管理處為打造澎湖永續旅遊度假島嶼品牌，精心設計推出「澎湖四季旅遊」經典遊程，率先登場的冬之訪古季，活動時間為二至三月，首先是「元宵乞龜專車」，讓旅客享受「西乞龜」的樂趣。

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