台電高雄山區徒步1小時逐點搶修 桃源區3里來電了

高雄山區路斷、台電人員徒步1小時搶修！（台電提供）

2024/07/28 12:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米颱風重創高雄山區，導致許多道路受損、橋樑遭衝毀，部落對外道路中斷；台電鳳山區處人員7月27日單程徒步1小時、深入道路未搶通地區逐段逐點檢視搶修，於昨晚8時完成復電任務，今宣布桃源區復興、拉芙蘭、梅山等3里來電了！

鳳山區處說明，風災造成鳳山區處轄區內超過9萬戶停電，桃源區復興里，拉芙蘭里及梅山里等3里等因道路坍方嚴重，約915戶已停電3天，因梅山7號電桿遭沖入溪流中，無法立即恢復建立新電桿及拉線，且通往四社部落道路不通，土石流路障未排除，人車無法進入。

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桃源區公所於27日搶通道路，下午4時40分由怪手載台電人員進入東莊，4時59分四社部落恢復供電，5時13分勤和恢復供電，因部落道路不通，土石流路障未排除，人員無法再進入，台電人員遂單程徒步1小時逐點查修，於晚間8時恢復復興、梅山、梅蘭等地區用電。

鳳山區處指出，雖然在颱風登陸前，已先排遣搶修班進駐，但因道路受損及土石流情形嚴重，人員難以到達事故點；市議員高忠德於明霸克露橋邊遇見台電人員，告知可能的事故點，加速台電同仁復電，也感謝復興里長江孫財一路關懷協助。

高雄山區路斷、台電人員徒步1小時搶修，鳳山區處宣布桃源區三里來電了！（台電提供）

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