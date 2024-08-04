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湖南新化縣抗議布條事件當事人曝光 傳已遭當局逮捕

X平台帳號「李老師不是你老師」8月2日發文透露，7月30日在湖南省婁底市新化縣天橋上懸掛抗議布條者，是當地22歲大學生方藝融，有消息指出他已遭當局逮捕。（擷取自X平台）

X平台帳號「李老師不是你老師」8月2日發文透露，7月30日在湖南省婁底市新化縣天橋上懸掛抗議布條者，是當地22歲大學生方藝融，有消息指出他已遭當局逮捕。（擷取自X平台）

2024/08/04 06:13

〔編譯盧永山／綜合報導〕旅居義大利的知名中國異議人士李穎，7月30日在其X平台帳號「李老師不是你老師」發布影片，披露湖南省婁底市新化縣有人在天橋上懸掛布條，似乎是在模仿彭立發（彭載舟）2022年10月在北京四通橋的抗議行動。「李老師不是你老師」8月2日發布最新訊息指出，在新化縣進行抗議行動的是當地22歲大學畢業生方藝融，且有消息指出，他已遭當局逮捕。

「李老師不是你老師」2日在貼文中轉發了方藝融的1段50秒自錄影片（https://x.com/RFA_Chinese/status/1819423808224162191?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1819423808224162191%7Ctwgr%5E0552fbf81a655f95b573fc005f864641f1e7cec8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fmandarin%2Fyataibaodao%2Frenquanfazhi%2Fkw2-hunan-xi-jinping-protest-banner-08022024125456.html%3Fencoding%3Dtraditional）和聲明，方藝融在影片中表示：「大家好，我叫方藝融，是個參與過白紙運動的年輕人。去年夏天，我在電報上發表支持民主的言論，而被國安部盯上。自此，國安部開始對我進行慘無人道的腦控迫害。我現在發這個視頻（影片）是爲了證明，我已經不害怕他們了，暴政必然可怕，但權威壓不垮人心，習近平再怎麼迫害我們，也阻止不了民主的思想，一次又一次地在中國人的心中生根發芽。長江之水不會倒流，我希望中國人能早日擺脫專制，過上更好的生活。做完這件事後，我可能會被精神病，也可能會死在監獄裏，但是我不會後悔。」

網友紛紛向方藝融致敬。有網友說：「向這位勇敢的年輕人致敬！真心希望他能平安無事！」 也有人表示：「英雄啊，不過這樣可能他的結局比彭載舟更慘。」還有網友說，「今天有人22歲模仿彭立法天橋抗議，明天就有31歲荊軻出來拿槍上訪，後天也許就有秦舞陽汽車炸彈，包子的末日要來了。」

7月30日，新化縣有人在天橋上掛起北京四通橋式抗議布條，並用音響大聲且持續播放「要自由、要民主、要選票！罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平」口號。抗議布條將彭立發標語中的第1句「不要核酸要吃飯」，改爲「不要特權要平等」，其他內容相同。該則影片由「李老師不是你老師」在X發布後，立刻在海外平台大量轉發。

「四通橋事件」是2022年10月13日、中共20大前夕發生在北京海淀北三環四通橋上的抗議行動。當天，網名為「彭載舟」的彭立發，獨自在該橋掛起寫有「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」、「不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免國賊習近平」字樣的橫幅，隨後當場被捕，自此失聯。

另據「維權網」信息中心2日稍早發布的消息，北京當局對此事件極爲恐慌，公安部派員進駐湖南辦案，各地加大維穩力度，以防類似事件在其他地區再現。有消息說，方藝融已被捕，年僅22歲，2023年畢業於湖南交通工程學院。具體情況不詳。

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