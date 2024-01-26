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首頁　>　高雄市

輔英開泌乳指導課 為護理專業加值

2024/01/26 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣產後純母乳率餵滿半年者不足五％，奶水不足是停餵母乳主因。輔英科大開設泌乳指導員課程減輕產婦「石頭奶」（生理性脹奶）不適，以提升哺餵母乳意願，吸引亞東醫院等全國各大醫院醫護人員響應，迄今已培育三二○位擁有泌乳指導員專業證書，不僅讓護理師收入「加值」，醫院也創造口碑。

輔英推廣教育中心主任黃國銘指出，根據衛福部國健署調查，國內母乳哺育率呈現衰退，產後純母乳率去年已降至約五十二％，餵滿六個月更不到五％，全國純母乳哺育平均不到四十五天，停餵母乳原因以奶水不足約四十五％為主，其次是工作性質或環境不方便擠奶約占二成。

黃國銘指出，為減輕產婦漲奶不適，甚至擠奶錯誤導致「胸部變形」，提高母乳哺育率，該中心融入ADDIE訓練模組，成功開發泌乳指導員專業課程， 並成立iCAP職能導向課程專業教室，取得勞動部iCAP訓練品質認證標章，吸引許多醫院醫護人員報名。

推廣教育中心秘書楊雅晴表示，亞東醫院去年有婦產科醫師和產科護理師參加泌乳指導員課程，下半年旋即組成泌乳指導員團隊，以半年時間指導近百位產婦，為醫院創造額外的經濟效益和口碑。

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