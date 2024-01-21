高雄三鳳中街 首發龍年小紅包

高雄市長陳其邁昨在三鳳中街發送首批龍年小紅包，為高雄過好年活動拉抬人氣。（記者王榮祥攝）

2024/01/21 05:30

過好年活動開跑 全市29處商圈接續推出市集、揮毫等節目

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨在三鳳中街發送第一波龍年小紅包，同時宣告高雄過好年系列活動正式開跑，接續共有廿九處商圈推出市集、揮毫等豐富節目，搭配小紅包發送，要讓民眾即刻感受濃烈過年氣氛。

現場一早大排長龍 買氣熱絡

市長陳其邁昨偕同議長康裕成與多位立委、議員，一同出席三鳳中街「迺三民、辦年貨、好運龍厚禮」活動，除發放第一波龍年小紅包，也宣告高雄過好年系列活動開跑。

小紅包發放現場一早就大排長龍，許多民眾領到小紅包、跟邁邁拍過照，轉身走進三鳳中街逛逛，中街裏人氣、買氣都熱絡。

經發局說明，高雄過好年系列活動共有廿九處商圈參與，昨、今第一梯次商圈除三鳳中街，還有鳳山中華街夜市（中華街尋光季）、長明商圈（長明揪你過好年）、大連街商圈（金龍銀春好運連連）、美濃商圈瀰濃社區（龍躍迎新濃門大吉）、中央公園商圈（龍總來中央公園商圈迎新年）。

美濃有拉拉車 六龜可順道賞櫻

一月廿四日鹽埕崛江商場（委託帶貨祥龍好過年）接棒，一月廿五日有鳳山三民路商圈（職龍神工藝、解鎖龍好運）、左營蓮池潭商圈（果貿眷味、龍虎春秋）、南華商圈（過好年、吃穿龍舞春）， 一月廿六日則有甲仙商圈（甲仙躲躲貓）、六龜商圈（龍年躍進點躍山城）、興中夜市（龍興大悅過好年、美食佳餚來興中），系列活動直到二月三日。

多規劃有小紅包發送 帶動買氣

過好年活動豐富，包括春聯揮毫、燈飾布置、彩繪燈籠DIY、市集、表演、搓湯圓等，且多規劃有小紅包發送，美濃有拉拉車、六龜還可順道去賞櫻，紅包發放數則視商圈活動規模，大概在七百至一千份間。

此外，家樂福昨在高雄公布兩百道年菜，並舉辦試吃活動、吸引大批民眾嘗鮮，業者指出今年不只菜色豐富，還增加辣味比重，希望刺激味蕾與買氣，業績目標衝刺十％成長。

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